Почти во всех древних культурах мужчины спорили с природой и яростно уничтожали свою шерсть на лице. Как они это делали до изобретения бритв и станков – читай на Men 24.

Почему мужчины всегда так хотели бриться, мы уже рассказывали. А вот что они делали с усами и бородой во времена, когда еще не изобрели станков и бритвы? Сегодня Men 24 продолжает рассказывать, как брились мужчины древнего мира.

В предыдущем материале Почему мужчины всегда так хотели бриться

Как брились мужчины в древнем мире – 2

В Междуречье (Месопотамии) мужчины также брили лицо, и также использовали эпиляцию, как и в соседнем Древнем Египте. К "традиционной" египетской смеси глины и воска добавляли еще смолы и мед.

Римляне придумали процедуры по интереснее . Например, сжигали волосы пламенем свечи. Специально тренированные рабы приобрели в этом такую ловкость, что уничтожали огнем волоски практически до корней, не оставляя ожогов.

В древней Японии бороду и усы у мужчин и брови у женщин выщипывали волосок к волоску. Существовали даже специальные мастера, которые изготавливали специальные бронзовые щипцы и бронзовые же зеркала.



Мужчины древнего мира также брились, просто способы были более "интересными" / Коллаж 24 канала

Коренные жители Америки (и на севере, и на юге) не жаловали волос на лице, поэтому соскребали их чем попало – пусть хоть черепками от битой посуды. А в некоторых племенах не хотели и с этим играться, так что мальчикам в подростковом возрасте прижигали лицо смоченными в кипятке тряпками – до шрамов.

А что же славяне?

А что славяне? Конечно, они также брились. Волосы на лице удаляли, бывало, жестко – жгучим отваром ядовитых трав. Но чаще прибегали к более мягким способам – например, эпиляции хлебом.

На лицо лепили разжеванный ржаной хлеб. Дело в том, что он когда мокрый, то очень липкий и вязкий, а когда сухой – просто как камень. Вот ту каменную корку затем отрывали – вместе с волосами. Да, да, это был именно мягкий способ.

Так что, помня предков, поблагодари создателей современных бритв!