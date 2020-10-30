Перше побачення пройшло успішно? Чудово, тепер треба дочекатися другого. Зауваж, що турбуватися про нього так само як про перше – нормально! Сьогодні Men 24 спробує посприяти тобі вдало підготуватися до другого побачення.

Ефективні поради чоловікові для другого побачення

Рухайся

Залучення фізичних навантажень до другого побачення – відмінна ідея. Повір на слово, Men 24 поганого не порадить.

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І мовиться зараз не про те, про що ти, можливо, собі подумав. Мовиться про спільні тренування – цей процес чудово сприяє зближенню та зміцненню емоційного зв'язку в парі.

Це можуть бути пробіжки, прогулянки пішки, йога, ба навіть вигулювання собак. Головне – разом, і не мовчки.



Навіть звичайна спільна ранкова пробіжка може дуже зблизити пару / Фото pinterest

Фліртуй

Це хороша порада, але треба чітко витримати дозу флірту. Не всі на нього реагують однаково.

Передусім оціни хімію між тобою і партнеркою – наскільки ви відверті, наскільки розслаблені.

І тоді вже впорскуй потрошки флірт. Хоча б і тонкий – компліменти.

Не світи грошима

Якщо тобі такий жест характерний, краще виведи його зі звички.

Це частіше показує не те, що ти собі можеш дозволити будь-що, а те, що ти полюбляєш бути поверхневим. Тож і партнерка поставиться до тебе поверхнево та піде шукати соліднішу пару.

Якщо ти хочеш серйозних стосунків – показуй себе, а не гроші.



Налагодився тривалий доброзичливий зоровий контакт? Фліртуй сміливо! / Фото pinterest

Доторкнися

Увага! Це не означає, що партнерку треба хапати, коли тобі в голову стрілить. Геть ні! Встановлення фізичного контакту – це коли легенько торкаєшся її ліктем, а потім шкірою розбігаються мурашки.

Тут найважливіше – обрати правильний момент: коли вона сміється з твоїх жартів, коли розпитує тебе про щось, довго дивиться тобі в очі – ось і він. Дотики на другому побаченні допоможуть швидше подолати бар'єр між раніше незнайомими людьми.

Але якщо вона тримає дистанцію – не смій її порушувати. Вона або не зацікавилася тобою, або просто ще не готова.

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Покажи впевненість, але не зарозумілість

Цієї поради треба слухатися на кожному побаченні. Розумієш, якщо після одного побачення вона погодилася на наступне, то щось у тобі її зацікавило. І це навряд чи скромність – за нею важко розгледіти, якою людина є насправді.

Тож не розкривай все одразу, але опирайся на свої сильні сторони.

Тільки не перегинай. Інакше можеш, сам того не помітивши, скотитися в її очах від образу впевненого чоловіка до зарозумілого телепня.



Легкий дотик на другому побаченні – щоб налагодити контакт і запустити мурашок / Фото pinterest

Слухай і запитуй

Тут нічого складного немає, але порада ця дуже, дуже важлива: слухай, що вона говорить, виявляй щиру зацікавленість. Покажи, що уважний до неї.

Але, звісно ж, і не мовчи. Слухати протягом усього побачення – погана ідея. Розмова має бути двосторонньою.

А допоможуть у цьому запитання. Правильні запитання – про її інтереси, захоплення, родину. Неправильні – про вік, роботу, творчі плани на майбутнє. Тільки ж будь делікатним, і тисячею питань також її не засипай.

Подаруй

Це не необхідність. Це опція, яка посприяє зближенню. І тут не мовиться у жодному випадку про дорогий подарунок – це ж друге побачення, а не річниця весілля.

Як обрати вдалий подарунок? Сприймай цей простий жест як демонстрацію прихильності до неї. І ти все зрозумієш!

Ну, гаразд, листівка, смаколик або квіти також підійдуть. Але завжди хочеться чогось індивідуального. Ти ж бодай трохи пізнав її на першому побаченні, хіба ні?



Слухай, запитуй, відчувай і будь щирим та впевненим у собі – от і все / Фото pinterest

Зауваж, не треба приміряти усі ці поради до саме твого другого побачення. Ситуації ж бувають різні. Але бодай кілька візьми до уваги – враховуючи настрій партнерки і її характер. І все буде добре. У кожного з вас ;)

О, і не забудь запросити її на третє побачення!

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