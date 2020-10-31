Можно прочитать гору книг и пересмотреть сотни мотивационных и аналитических видео, и по итогам этого всего поверить, что вот теперь уже расшифровать женский язык тела - на изи. А потом встретить женщину, и понять, что все это время лучше бы ты учил китайский.

Чего же не хватило? Men 24 попытался разобраться и подготовил для тебя несколько советов: как расшифровать женский язык тела и на что обратить внимание, чтобы понять женщину без слов.

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Язык тела: как "прочитать" женщину – 5 советов

"Невербальное общение – это не язык", – говорит психолог Рон Риджио. Не язык – в смысле, что определенные слова и реплики не имеют такого уж четкого значения. На значение жеста влияет много факторов и ситуаций. Именно поэтому понять язык тела – не элементарная задача.

Но есть подсказки, которые помогут справиться, или хотя бы повысить свои скиллы в этом квесте.



Язык тела – неоднозначен, но есть подсказки, которые помогут его понять / Фото pinterest

Гусиные лапки

Хорошо, что она к тебе улыбается. Но обрати внимание, что это за улыбка. Психологи – улыбологи советуют:

"В настоящий улыбке ты увидишь, как на внешних уголках глаз появляются сеточки в форме гусиных лапок. Это свидетельствует о том, что человек наслаждается".

А расслабленные движения тела, которые сопровождают улыбку, показывают, что твоя шутка "зашла".

Кожный интерес

Специалист по невербальным коммуникациям Габриэль Раама (автор книги "Мужчины и женщины вне слов") уверяет:

Следует обращать внимание на то, сколько тела она тебе показывает. Делает ли она движения, которые раскрывают ладонь. Д вигает ли ногами, демонстрируя часть бедра. Все это свидетельствует о том, насколько она открывается перед тобой.

Если хочешь убедиться, что женщина заинтересована – следи за наклонами или поворотами головы, которые обнажают шею. Конечно, если она обернется на 180 градусов, то затылок – это все, что ты от нее получишь.



Если женщина обнажила для тебя шею – это хороший знак! / Фото pinterest

Опасные сигналы

Пальцы, веки, губы. Следи за ними. Если они дрожат во время разговора, то тема не слишком уместна. Так же не стоит думать, что ты говоришь о чем-то космически важном, если в это время она смотрит "в космос".

Другими признаками опасности являются чрезмерные и чрезчастые прикосновения к себе, скрещивание рук или ног, сжимание губ. Все это – о беспокойстве, неудобстве, а иногда и об озлобленности.

Что делать? Расслабиться. И искать способ получать удовольствие от разговора для обоих.

Петля или лассо

Прическа – зацепка для мужчины. Для комплиментов, например. Но надо и смотреть, как она со своей прической себя ведет.

Женщины, заинтересованные определенным мужчиной, будут играть волосами в сторону от лица – соблазнительно. Если видишь, все – считай, на тебя уже накинули лассо.

Но если женщина держит волосы на лице или перед глазами (уверяет психолог Моника Мур, специалистка в области флирта) – вполне возможно, она стремится затормозить ситуацию , причем навсегда. Так что смотри, не перепутай лассо с петлей.



Не упусти ее сигналы – следи за языком тела / Фото pinterest

О дверях и ногах

"Наблюдай за ее ногами", – поведает доктор Джек Довидио, специалист – невербальщик.

"Если она проявляет нетерпение или ориентирована на двери, то хочет выйти. Какой бы приветливой она в этот момент не выглядела".

А вот если она начала высовівать ногу из обуви... Твои перспективы представляются привлекательными!

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И напоследок: что делать, когда у тебя с партнершей – изопраксизм?

Радоваться! Это сложное слово, но не пугайся – оно означает лишь отражение твоего поведения партнершей. Когда меняешь позицию, глянь, делает ли она так же взаимно.