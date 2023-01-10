Мати сексуальні фантазії – нормально. Тут ми розповідали про ті, які навідуються до чоловіків. А далі Men 24 підсвітить інтимні мрії, які мають панянки. Гайда знайомитися з ними.

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Сексуальні фантазії жінок

Відразу ж обмовимося, що не кожна жінка хоче втілити у життя відразу всі ці мрії. Також не виключено, що жодна з них не буде актуальною саме для твоєї партнерки. Але варто бути ознайомленим з мріями, які можуть навідувати дівчину, яка з тобою розділяє спальню.

1. Секс з незнайомцем

Так, вона може прагнути до сексу з незнайомцем. Це не означає, що вже і зараз вона піде шукати того самого. Але це означає, що ви можете зіграти у рольову гру. Зімітуйте знайомство у барі, яке закінчиться пристрасним сексом. Для цього рекомендуємо винайняти номер, щоб не було нічого такого, що нагадувало б вам про спільне життя або зустрічання.

2. Секс з жінкою або двома

Існує низка досліджень, які стверджують: усі люди за природою своєю бісексуальні. Тож бажання твоєї партнерки зайнятися сексом з іншою жінкою – нормальне. Ти ж можеш спробувати запропонувати їй секс утрьох, де третьою буде інша жінка.



Вона може фантазувати про секс з іншою жінкою / Фото fxquadro

3. Зміна особистості

Варто розуміти, що іноді нам дуже хочеться змінюватися. Але ми не завжди маємо сміливість це зробити. Але спальня, чи куди б вас не занесло, ідеальна можливість це зробити. Дозволь їй бодай на кілька годин побути кимось іншим. Це теж може бути складовою гарячої рольової гри.

4. Домінування

А цей пункт випливає з попереднього. Багато жінок хочуть домінувати. Тож навіщо позбавляти свою партнерку такої можливості? Будь покірним. Роби все для того, щоб задовольнити її. Підкорися та не заперечуй. Насолоджуйся моментом.

5. Втрата невинності

Це ще одна фантазія, яка може навідуватися до жінок. Вона може захотіти знову пережити це. Але вже з розумінням власного тіла, вподобань, особливостей. Фантазує, як її перший секс стає фантастичним, бурхливим.

6. Секс з молодшим чоловіком

Тут усе просто. Молодшим цікавий секс зі старшими і навпаки. Тож не дивно, що вона може мріяти про те, щоб з нею ліжко розділив хтось молодший за неї.

7. Секс з чудовим коханцем

Тут ми розповідали тобі, як стати цим самим чудовим коханцем. Прокачуй скіли, щоб дарувати їй максимальне задоволення. Концентруйся на її відчуттях, переживаннях. Нехай вона буде у центрі уваги. Повір, якщо класно твоїй партнерці, то класно автоматично буде й тобі.

8. Секс у п'ятизірковому готелі

Так, іноді ми мріємо про розкіш. А п'ятизірковий готель часто асоціюється з відпусткою та відпочинком. Ясна річ, що зараз виїхати за кордон ти не можеш. Але можеш спробувати забронювати номер у готелі. Гарантуємо, ніч у ньому ви проведете явно не за сном.



Жінки фантазують про секс у п'ятизірковому готелі / Фото cookie_studio

9. Секс на публіці

Про такий вид сексу мріє ледь не кожен. Нам хочеться екстриму. Ми чомусь підсвідомо прагнемо бути застуканими за гарячою зустріччю. Хай там як, але ми рекомендуємо бути максимально обережними. Пам'ятай, що ви не маєте йти проти закону, відштовхуючись від свого сексуального бажання.

10. Секс з чоловіком її подруги

Так, це теж популярна сексуальна фантазія. Але це не означає, що потрібно підозрювати свою партнерку. Пам'ятай, що між думками та діями потрібно зробити крок. І не всі готові на це. Але якщо так станеться, що ваші дві пари зацікавлені в експериментах, то ніхто не забороняє вам спробувати. Але спочатку чітко окресліть "червоні прапорці". Це дозволить не переходити межі дозволеного й отримати задоволення.

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Спробуй дізнатися, про що фантазує твоя партнерка. Але не просто набирайся цих знань. Тобі потрібно ще й втілювати мрії у дійсність. Ми віримо, що в тебе все вийде.