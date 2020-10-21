Не втомлюємося нагадувати тобі про те, що дивитися порно – абсолютно нормально. Але підходити до цього процесу Men 24 рекомендує відповідально. Здавалося б, ролики не стануть причиною того, що ти можеш щось неприємне підчепити. Насправді ж, є всі шанси інфікувати свій гаджет після перегляду фільмів для дорослих. Ми розповімо, як цього уникнути.

Що потрібно зробити, аби не підхопити вірус під час перегляду порно читай на Men 24.

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Абсолютно кожна операційна система має свої слабкі місця. Тож не потрібно думати, що власникам Mac та iPhone геть усе зійде з рук. Будь пильним і матимеш щастя, якщо ти таки вирішив глянути порно на теренах інтернету.

1. Уникай рекламних банерів

Їх потрібно так само боятися, як і листів від заморських кузенів, які залишили тобі у спадок віллу на Кубі. Найменше, що може статися, – відкриється 100500 вкладок, з якими годі дати раду. Але є й гірший сценарій: ти можеш підхопити вірус або стати жертвою кіберзлочинців, які вимагатимуть від тебе гроші.



Рекламні банери можуть бути пастками, тож не натискай на них / Фото istock

Експерти наголошують на тому, що хакери часто використовують порносайти для атаки, адже вони надзвичайно популярні. "Час від часу вони зламують порноресурси або рекламні платформи, на яких розміщуються банери. У результаті шанувальників кліпів для дорослих заманюють на "сайти знайомств", які спонукають їх ділитися конфіденційними даними або завантажити підроблені програми, які потайки крадуть весь вміст комп'ютера".

2. Дивися, але не завантажуй

Іноді у тебе може виникнути спокуса завантажити ролик, що сподобався. Експерти рекомендують цього не робити. Якщо сайт зламали – а твоя задача вважати, що так і є – то необхідно усвідомлювати, що будь-який файл може бути носієм вірусу-трояну.

Завантажуєш вірус-троян, і хакери отримують доступ до твого комп'ютера. От і все.



Нічого не завантажуй з порносайтів / Фото adobestock

3. Використовуй антивірус

На жаль, режим анонімного перегляду не врятує тебе від хакерської атаки на порносайті. Тут потрібно братися за важку артилерію, антивіруси. Але недостатньо просто завантажити перший антивірус на торенті. Слідкуй і за оновленням вірусних сигнатур.

Оновлені сигнатури дозволять врятуватися від вірусів, які вже виявили фахівці та навчилися їх знищувати. Натомість неоновлений антивірус такий же корисний, як і пірамідки Гордона.



Користуйся антивірусним програмним забезпеченням / Фото istock

4. Використовуй VPN

Розшифрування у VPN просте – віртуальна приватна мережа. Він дозволяє тобі захистити особисту інформацію. Хоча, кому ми це розповідаємо. Ти ж точно використовував VPN, аби заходити на заборонені в Україні сайти, чи не так?

Але ми рекомендуємо використовувати лише платні сервіси. Так ти будеш переконаний, що додаток не шпигує за тобою та не передає дані зловмисникам. Натомість безкоштовні додатки для VPN можеш знести зі свого комп'ютера.

Використовуй наші поради, щоб перегляд порно приносив лише задоволення, а не безліч проблем і клопотів. А ще краще – оплати підписку на одному з популярних порносайтів, і буде тобі щастя!

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