Неустанно напоминаем тебе о том, что смотреть порно – абсолютно нормально. Но подходить к этому процессу Men 24 рекомендует ответственно. Казалось бы, ролики не станут причиной того, что ты можешь что-то неприятное подцепить. На самом деле, есть все шансы инфицировать свой гаджет после просмотра фильмов для взрослых. Мы расскажем, как этого избежать.

Что нужно сделать, чтобы не подхватить вирус во время просмотра порно читай на Men 24 .

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Абсолютно каждая операционная система имеет свои слабые места. Поэтому не нужно думать, что владельцам Mac и iPhone абсолютно все сойдет с рук. Будь бдительным и будешь иметь счастье, если ты таки решил посмотреть порно на территории интернета.

1. Избегай рекламных баннеров

Их нужно так же бояться, как и писем от заморских кузенов, которые оставили тебе в наследство виллу на Кубе. Меньше, что может произойти, – откроется 100500 вкладок, с которыми сложно управиться. Но есть и худший сценарий: ты можешь подхватить вирус или стать жертвой киберпреступников, которые потребуют от тебя деньги.



Рекламные баннеры могут быть ловушками, поэтому не нажимай на них / Фото istock

Эксперты отмечают, что хакеры часто используют порносайты для атаки, ведь они чрезвычайно популярны. "Время от времени они взламывают порноресурсы или рекламные платформы, на которых размещаются баннеры. В результате поклонников клипов для взрослых заманивают на "сайты знакомств", которые побуждают их делиться конфиденциальными данными или загрузить поддельные программы, какие тайно воруют все содержимое компьютера".

2. Смотри, но не загружай

Иногда у тебя может возникнуть соблазн загрузить ролик, который понравился. Эксперты рекомендуют этого не делать. Если сайт взломали – а твоя задача считать, что так и есть – то нужно понимать, что любой файл может быть носителем вируса-трояна.

Загружаешь вирус-троян, и хакеры получают доступ к твоему компьютеру . Вот и все.



Ничего не загружай с порносайтов / Фото adobestock

3. Используй антивирус

К сожалению, режим инкогнито не спасет тебя от хакерской атаки на порносайте. Здесь нужно браться за тяжелую артиллерию, антивирусы. Но недостаточно просто загрузить первый антивирус на торренте. Следи и за обновлением вирусных сигнатур.

Обновленные сигнатуры позволят спастись от вирусов, которые уже обнаружили специалисты и научились их уничтожать. Зато не обновленный антивирус такой же полезен, как и пирамидки Гордона .



Пользуйся антивирусным программным обеспечением / Фото istock

4. Используй VPN

Расшифровка в VPN простое – виртуальная частная сеть. Он позволяет тебе защитить личную информацию. Хотя, кому мы это рассказываем. Ты точно использовал VPN, чтобы заходить на запрещенные в Украине сайты, не так ли?

Но мы рекомендуем использовать только платные сервисы . Так ты будешь уверен, что приложение не шпионит за тобой и не передает данные злоумышленникам. А от бесплатные приложения для VPN можешь снести со своего компьютера.

Используй наши советы, чтобы просмотр порно приносил только удовольствие, а не множество проблем и хлопот. А еще лучше – оплати подписку на одном из популярных порносайтов, и будет тебе счастье!