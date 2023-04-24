Принаймні про це свідчать результати дослідження. Вони дозволили виокремити 4 ознаки, які свідчать – з 90-відсотковою точністю, – що ваші стосунки приречені на розлучення.

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Їх зміг виділити доктор філософії, співзасновник Інституту Готтмана Джон Готтман. Він займається наданням консультацій парам, а також навчає лікарів-психіатрів. Експерт переконаний, що ні в якому разі не можна ігнорувати ці ознаки. Особливо якщо тобі дуже цінні ваші стосунки або шлюб.

1. Токсична критика

Це коли ти критикуєш характер або особистість партнера замість того, щоб звернути увагу на конкретну поведінку або дії. Критика може зруйнувати емоційний зв'язок і збільшити ймовірність розлучення.

Згідно з дослідженням, коли ти використовуєш слова "ніколи" і "завжди", ти судиш і коментуєш характер, а не зосереджуєшся на проблемі, яка потребує розгляду.



Навчися критикувати конкретну поведінку або дію / Фото stefamerpik

2. Позиція захисту

У цьому випадку мається на увазі тенденція реагувати на критику захистом, запереченням або навіть контратаками. Коли хтось у парі захищається, це може стати причиною загострення конфліктів і розриву стосунків.

Коли ти захищаєшся, ти шукаєш собі виправдань та не відповідаєш за свої дії. Відповідальність за власні дії у скарзі, поданій твоєю партнеркою, дуже допомагає.

3. Ігнорування

Це відхід від спілкування або емоційне закриття під час конфлікту. Ігнорування може ускладнити партнерам розв'язання їхніх проблем і підвищити ризик розлучення. Багато пар роблять помилку, практикуючи мовчазне лікування. Але це ще більше отруює стосунки.

Обидва партнери повинні зробити все для того, щоб уникнути сварки. А ще слід навчитися розпізнавати, коли кожен із партнерів надто навантажений і потребує спокою.



Не варто ігнорувати свою партнерку / Фото freepik

4. Відсутність поваги

Ознаки неповаги – зітхання, закочування очей, насмішки, уїдливий сарказм, демонстрація неприязні як до партнера, так і до речей, які він цінує.

Це один із найнебезпечніших попереджувальних знаків. Його ще називають вбивцею стосунків. Якщо не боротися з цим, то з роками все зводиться до хронічних образ і розлучення.

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Стосунки – це завжди робота. Над собою. Над прийняттям партнера. Та над кліматом у парі. І ми рекомендуємо не нехтувати все це, а також ознаки, які ми назвали вище. В інакшому випадку існує ймовірність, що ваші стосунки будуть приречені на крах.