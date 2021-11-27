А еще ты постоянно переживаешь, ведь в любой момент можешь оказаться за бортом. Следовательно, чтобы спастись от таких отношений, следует обратить внимание на эти признаки. Они позволят определить, что тебя используют.

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1. Ты платишь каждый раз

Ты платишь за вас после обеда, ужина или простого похода на кофе? И это происходит даже в тех ситуациях, когда она твердо отмечала то, что будет платить за себя сама? Это может быть одним из признаков, что тебя используют.

Устрой проверку. Однажды скажи, что ты не можешь оплатить счет, и взгляни на ее реакцию. Она позволит определить, используют ли тебя в этих отношениях.



Тревожный колокольчик, если на свидании рассчитываешься только ты / Фото DocuSign

2. Односторонние разговоры

Иногда можно позволить себе монологи. Однако, если большинство разговоров начинаются с нее и заканчиваются ею, это может быть тревожным звоночком. По всей вероятности, она вообще не интересуется тобой и происходящим в твоей жизни. Неудивительно, что ты буквально не имеешь возможности вставить свои несчастные 5 копеек.

3. Ты в режиме спасителя

Не один или два раза, а каждый раз. Ты приходишь ей на помощь: меняешь колесо, если оно пробилось; несешь тяжелые сумки из супермаркета; выгуливаешь ее собаку, потому что она задержалась с подругами в кафе. Всё это вполне нормально. Но следует понимать, что в ваших отношениях должна быть взаимность. Если же с ее стороны героизма не проявляется – следует начать беспокоиться.

4. В отношениях отсутствует слово "Спасибо"

Независимо от того, что ты делаешь: готовишь, убираешь, помогаешь по дому, ты никогда не получишь никакой оценки. Это очень токсично для любых отношений. Следует понимать, что слова благодарности чрезвычайно важны для вас обоих. Итак, если ты никогда не слышишь их в свой адрес, – пора задуматься, не использует ли она тебя.



Она никогда не благодарит тебя за помощь / Фото Aaron Thomas

5. Твои эмоциональные потребности никогда не удовлетворяются

В отношениях каждый из вас должен время от времени прислушиваться к эмоциональным потребностям друг друга. Однако, если это не так, – стоит задуматься. К примеру, она всегда отсутствует, когда тебе нужно просто выговориться.

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