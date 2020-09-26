Путь к успеху часто – всегда – тернистый и усеян множеством сложностей, с которыми нужно ежедневно сталкиваться. Но если ты не боишься и готов идти до конца, чтобы достичь желаемого, мы рекомендуем воспользоваться нашими советами. Они помогут стать успешным и утереть нос всем, кто не верил в твои начинания.

Успешными за считанные минуты становятся только герои кино. Тебя же может ожидать весьма непростой путь, но его можно с достоинством пройти и добиться желаемого. Men 24 попытается тебе помочь это сделать!

Возьми на вооружение Как достичь цели: 3 закона настоящего мужчины

1. Критика: слушай, но не прогибайся

Так или иначе, но критиковать всегда легче. Особенно, когда за это берутся эксперты, которые совсем уж ничего не понимают в сфере, какой ты занимаешься. Более того, критика – штука субъективная, поэтому не стоит абсолютно все воспринимать серьезно и рвать на себе волосы.

Мы рекомендуем слушать, но не всегда прислушиваться к мнению других . Если ты выкладываешься на полную, то и результат не заставит себя долго ждать. А диванные критики могут вывести тебя на ложный путь. Оно тебе надо?



Критиков можно слушать, но не прислушиваться к ним / Фото pixabay

2. Чужой опыт для науки

Давай-давай, рассказывай нам, что ты учишься только на своем опыте. А чтобы так не было. Используй для достижения своей цели именно чужой опыт. Это поможет избежать подводных камней, о которые разбился не один проект.

Отличай чужой опыт и критику. Опыт дает тебе полезные знания, а критика часто разрушает до основания все твои мечты и желания .

3. Дело должно приносить кайф

Пусть это будет звучать очень банально, но дело, которым ты занимаешься, должна приносить не только деньги, но и удовольствие. Если ты не получаешь кайф, то и выгорания быстро наступит, и исчезнут крутые идеи для развития. Да и после достижения желаемой цели ты просто расслабишься и опустишь руки. Не надо так.

Будь влюбленным в свое дело. А еще лучше: преврати хобби в дело всей своей жизни.



Твое дело должно приносить не только деньги, но и удовольствие / Фото pixabay

4. Теория для слабаков

Если же серьезно, то теория важна, но не на начальном этапе. Ты просто перегружаешь себя нужной и, порой, ненужной информацией, которая осложнит шаги вперед. Попробуй сначала немного повариться в области, какая тебя интересует. Так ты и опыта наберешься, и необходимых теоретических знаний тоже.

P.S. книги по типу "Как стать миллионером" и, так дальше не сделают тебя успешным и богатым . Зато с кошелька будут вытекать деньги на макулатуру, в которой порой нет абсолютно никакой ценности: ни литературной, ни информационной.

5. Путь к успеху – война, а не битва

Не нужно считать, что одна достигнутая цель – уже победа. От уж и нет. Тебя ожидает множество битв, которые будут вести к достижению желаемого успеха. Поэтому есть заблуждение, что можно в какой-то момент спокойно сесть, выдохнуть и не думать ни о чем.

Путь к успеху – вечное движение. Тебе нужно будет постоянно бороться за свое детище , отбиваться от конкурентов и злобных критиков. Главное – не сдаваться и не опускать руки раньше времени.



Будь готов к длительной войне за свое детище / Фото pixabay

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