Що робити в таких випадках? На щастя, ми знаємо кілька хитрощів, які допоможуть тобі добре пахнути після тренування, коли сходити в душ не було можливості. Візьми їх на озброєння.

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1. Використовуй антиперспірант

Правильний вибір дезодоранту може врятувати тебе від незручних моментів. Під час занять спортом ти пітнієш більше, тому бажано вибрати потужніший дезодорант або антиперспірант. Його слід нанести як перед тренуванням, так і після. Усе просто.

2. Чистий і свіжий одяг

Не залишайся у мокрому спортивному одязі. Важливо зняти його та дати тілу можливість просохнути. Або хоча б добре витерти себе. І лише тоді можна одягати свіжий і чистий одяг. Тож краще з собою у сумці носити один такий комплект про всяк випадок. Це дозволить уникнути неприємних конфузів.

Якщо ж ти залишаєшся у мокрому одязі, то це вкрай негативно впливає на твою шкіру. Спину можуть вкрити прищі. Також ти не уникнеш неприємного запаху.



Завжди май з собою чистий змінний одяг / Фото Seniv Petro

3. Серветки для очищення тіла

Не можеш сходити в душ? Тоді скористайся вологими серветками. Ними варто протерти ті місця, які спітніли. Таким чином ти повернеш собі трохи свіжості та зможеш позбутися неприємного запаху. Якщо ж ти надто схильний до потовиділення, то можна використати трохи тальку.

4. Вмий обличчя

Вмивання дуже важливе, адже на обличчі накопичується багато жиру. І тобі потрібно буде освіжити його, видаливши зайвий бруд і бактерії. Трохи холодної води, мило, а після цього – зволожувальний крем. І готово. Це допоможе тобі відчувати свіжість та покращить зовнішній вигляд твоєї шкіри.



Вмий обличчя після тренування / Фото Racool_Studio

5. Використовуй сухий шампунь

Якщо ти відчуваєш, що твоєму волоссю потрібна додаткова допомога, але не маєш змоги заскочити в душ, щоб помити його, сухий шампунь – швидкий і ефективний варіант.

Спочатку слід трохи висушити волосся, якщо ти сильно пітнієш. Потім нанеси шампунь від коренів і розподіли його з допомогою гребінця. Важливо також видалити залишки, щоб не здавалося, що в тебе на голові лупа.

Бонус: не зловживай парфумами

Парфуми можуть бути завершальним штрихом. Але завжди в міру, адже навіть найкращі аромати можуть бути нав'язливими, дратівливими та викликати алергію, якщо ними зловживати. Для ефекту свіжості можеш обрати цитрусові або квіткові аромати. Але обирай такі, щоб вони не були надто солодкими.

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Наголошуємо, це екстрені способи повернути собі певну свіжість після спортзалу. Використовувати їх на регулярній основі ми не рекомендуємо. Потренувався – сходи в душ. Це гігієнічно та правильно.