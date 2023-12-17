Тривалий час чоловіки рідко дотримувалися режиму догляду за шкірою, та й не дуже переймалися цим питанням. Потім з'явилися метросексуали, які змінили правила гри, коли справа дійшла до догляду за собою. Потім з'явилися соціальні мережі, і несподівано чоловіки також зацікавилися тим, щоб добре виглядати і мати гладку шкіру.

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Так ми прийшли до того, що маємо сьогодні. Зараз чоловіки користуються засобами для догляду за шкірою більше, ніж будь-коли, і такі слова, як SPF та ретинол для них не є чимось чужим.

Але багато чого ще належить зробити. Хоча чоловіки адаптувалися і прийняли рутину догляду за шкірою, вони все ще роблять деякі аматорські помилки, які завдають їй значної шкоди. Ми розповімо тобі про основні правила, яких слід дотримуватися, і ми тут, щоб розповісти тобі, що це таке.

1. Нехтування зоною під очима

Зволоження всього обличчя – це, звісно, чудово, але зона під очима надзвичайно чутлива і тому потребує особливої уваги. Більшість чоловіків не приділяють належної уваги цій зоні, що є помилкою новачків – зволоження сироваткою/кремом для шкіри під очима, а також періодичне використання патчів і масок має стати частиною щоденного догляду.

2. Не очищають обличчя належним чином

По-перше, слава Богу, що зараз чоловіки вмиваються щонайменше двічі на день. Але простого вмивання недостатньо. Ми живемо в запилений, забруднений час, і наша шкіра щодня зазнає значного впливу. Ось чому необхідно не лише вмиватися, але й використовувати хороший пілінг. А також двічі на тиждень робити маску для обличчя.



Потурбуйся про належне очищення шкіри / Фото freepik

3. Використання продуктів, які не підходять для їхнього типу шкіри

Хоча про це не варто говорити, але це так! Визнач свій тип шкіри і використовуй засоби, призначені для нього. Люди з сухою шкірою можуть використовувати більш важкі сироватки та креми на масляній основі. Натомість людям з жирною шкірою слід обирати засоби на водній та гелевій основі.

4. Непослідовність

Вони роблять це кілька днів, а потім різко припиняють. А через кілька днів знову поновлять. На жаль, догляд за шкірою так не працює. Як і у всіх хороших речах, ключовим моментом є послідовність. Проста, легка у виконанні рутина, що виконується щодня, гарантує, що твоя шкіра завжди буде м'якою, сяючою та еластичною.

5. Агресивне витирання

Чому чоловіки так люблять агресивне витирання обличчя, ніби від цього залежить їхнє життя? Використовуй м'який рушник і акуратно промокай лице, прибравши зайву вологу. Не намагайся витирати обличчя, як Джексон Поллок, бо це тільки зіпсує картину!

6. Пропускають кроки у догляді за шкірою

Навіть якщо ти поспішаєш, це не привід пропускати кроки у твоїй процедурі догляду за шкірою. Спочатку тонік, потім сироватка, а потім зволожувальний крем. Нанеси на все це крем проти сонця і лише після цього виходь з дому.



Пам'ятай про послідовність кроків у догляді / Фото drobotdean

7. Занадто багато торкаються обличчя

Жінки зрозуміли це на власному досвіді, і настав час і чоловікам це зрозуміти. Безладні дотики до обличчя протягом дня призводять до того, що бруд налипає на обличчя через долоні та пальці. Це призводить до появи прищів, висипань та інших проблем зі шкірою. Просто тримай руки якомога далі від обличчя.

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Не роби цих помилок, щоб твоя шкіра обличчя була здоровою та сяяла. Можливо, не все вдаватиметься відразу. Але спробуй і в тебе однозначно все вийде.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.