Долгое время мужчины редко придерживались режима ухода за кожей, да и не очень волновались этим вопросом. Потом появились метросексуалы, изменившие правила игры, когда дело дошло до ухода за собой. Затем появились социальные сети, и неожиданно мужчины тоже заинтересовались тем, чтобы хорошо выглядеть и иметь гладкую кожу.

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Так мы пришли к тому, что есть сегодня. Сейчас мужчины пользуются средствами по уходу за кожей больше, чем когда-либо, и такие слова, как SPF и ретинол для них не являются чем-то чужим.

Но многое еще предстоит сделать. Хотя мужчины адаптировались и приняли рутину ухода за кожей, они все еще совершают некоторые любительские ошибки, которые наносят ей значительный вред. Мы расскажем тебе об основных правилах, которые следует придерживаться, и мы здесь, чтобы рассказать тебе, что это такое.

1. Пренебрежение зоной под глазами

Увлажнение всего лица – это, конечно, отлично, но зона под глазами чрезвычайно чувствительна и потому требует особого внимания. Большинство мужчин не уделяют должного внимания этой зоне, что является ошибкой новичков – увлажнение сывороткой/кремом для кожи под глазами, а также периодическое использование патчей и масок должно стать частью ежедневного ухода.

2. Не очищают лицо должным образом

Во-первых, слава Богу, что сейчас мужчины умываются по меньшей мере дважды в день. Но простого умывания недостаточно. Мы живем в запыленное, загрязненное время, и наша кожа ежедневно испытывает значительное влияние. Вот почему необходимо не только умываться, но использовать хороший пилинг. А также дважды в неделю делать маску для лица.



Позаботься о правильном очищении кожи / Фото freepik

3. Использование продуктов, не подходящих для их типа кожи

Хотя об этом не стоит говорить, но это да! Определи свой тип кожи и используй средства, предназначенные для него. Люди с сухой кожей могут использовать более тяжелые сыворотки и кремы на масляной основе. Вместо этого, людям с жирной кожей следует выбирать средства на водной и гелевой основе.

4. Непоследовательность

Они делают это несколько дней, затем резко прекращают. А через несколько дней снова возобновят. К сожалению, уход за кожей так не работает. Как и во всех хороших вещах, ключевым моментом является последовательность. Простая, легкая в исполнении каждый день рутина гарантирует, что твоя кожа всегда будет мягкой, сияющей и эластичной.

5. Агрессивное вытирание

Почему-то мужчины так любят агрессивное вытирание лица, как будто от этого зависит их жизнь? Используй мягкое полотенце и аккуратно промокай лицо, убрав излишнюю влагу. Не пытайся вытирать лицо, как Джексон Поллок, потому что это только испортит картину!

6. Пропускают шаги по уходу за кожей

Даже если ты спешишь, это не повод упускать шаги в твоей процедуре ухода за кожей. Сначала тоник, затем сыворотка, а затем увлажняющий крем. Нанеси на все это крем против солнца и только после этого выходи из дома.



Помни о последовательности шагов по уходу / Фото drobotdean

7. Слишком много касаются лица

Женщины поняли это на собственном опыте, и пора и мужчинам это понять. Беспорядочные прикосновения к лицу в течение дня приводят к тому, что грязь налипает на лицо через ладони и пальцы. Это приводит к появлению прыщей, сыпи и других проблем с кожей. Просто держи руки как можно дальше от лица.

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Не совершай этих ошибок, чтобы твоя кожа лица была здоровой и сияла. Возможно, не все будет удаваться сразу. Но попробуй и у тебя однозначно все получится.

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