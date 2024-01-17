Незалежно від того, чи ти стоїш перед другом, чи виступаєш перед публікою, навчитися спілкуватися впевнено та ефективно може бути дещо складно.

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Однак впевнене мовлення – це не лише перегляд відео на YouTube з Бараком Обамою та Шаші Таруром. Це також не означає, що потрібно знати складні слова. Справжня впевненість з'явиться у твоїй промові, якщо ти віриш у себе. Повір, що ти заслуговуєш на це підвищення, і говори про це з упевненістю. Від обмеження вибачень до зміни мови тіла – ось кілька порад, які допоможуть тобі звучати впевненіше й отримати те, чого ти хочеш.

1. Не проси постійно вибачення

Обмеж свої вибачення. Якщо ти просиш вибачення занадто часто, особливо за речі, які не заслуговують на вибачення, ти можеш здаватися менш впевненим у собі. Ти можеш думати, що намагаєшся бути чемним, але постійні вибачення не допоможуть. Це свідчить про низьку самооцінку і невпевненість у собі, особливо якщо ти просиш вибачення, щоб уникнути конфлікту чи конфронтації.

Просити вибачення, коли ти зробив щось не так, цілком виправдано, але якщо це захисний механізм, намагайся краще усвідомлювати, коли ти говориш "Вибач" і чому. Замість того, щоб просити вибачення, ти можеш спробувати перефразувати свої речення. Наприклад, якщо ти запізнився на зустріч, замість того, щоб сказати "Вибачте", ти можеш сказати "Дякую, що зачекали".

2. Говори чітко і з паузами

Говори прямо про те, що ти хочеш сказати, замість того, щоб ходити довкола куща або прикривати це фальшивим приводом про послугу. Вимовляй слова, які ти говориш, але не поспішай. Повільне говоріння не тільки допомагає іншим краще зрозуміти тебе, але й надає вашому спілкуванню атмосферу впевненості.



Говори чітко, повільно та розставляй паузи / Фото Austin Distel

Люди схильні говорити нерозбірливо, коли вони нервують або схвильовані. У такі моменти зроби свідоме зусилля, щоб уповільнити свій темп. Висловлюючи свою думку спокійно і виважено, ти демонструєш упевненість і зацікавиш людей тим, що ти хочеш сказати.

3. Мова твого тіла має значення

Те, як ти себе презентуєш, і мова твого тіла може підвищити твою впевненість у собі. Уникай соватися, складати руки або здаватися закритим. Стій прямо, сиди прямо і прийми правильну поставу. Це допоможе тобі мати впевнений зовнішній вигляд і може вплинути на твоє самопочуття.

Усміхайся, коли це доречно, і кивай, якщо ти згодний. Позитивна мова тіла може створити сприятливіше враження. Намагайся краще усвідомлювати, як ти себе поводиш.

4. Потренуйся на собі

Якщо ти усвідомлюєш, як ти говориш, потренуйся у власному просторі. Прочитай книгу вголос або заздалегідь підготуй те, що ти хочеш сказати на наступній зустрічі. Чи то презентація, переговори чи розмова, навіть невелика підготовка може підвищити твою впевненість у собі в геометричній прогресії.

Попрактикуйся в тому, що ти хочеш сказати, і передбачай можливі запитання або заперечення, щоб не бути захопленим зненацька або не почуватися ніяково, коли зіткнешся з ними.

5. Будь активним слухачем

Це може здатися контрінтуїтивним, але ти повинен навчитися бути активним слухачем, щоб говорити з більшою впевненістю. Перш за все, активне слухання допомагає тобі зрозуміти контекст розмови. Коли у тебе є чітке розуміння теми або ситуації, ти краще підготовлений до того, щоб говорити з упевненістю.



Будь активним слухачем, щоб зберегти прихильність / Фото krakenimages

По-друге, слухання того, що говорять інші, показує, що ти цінуєш їхню думку. Це також допомагає тобі зрозуміти і пристосуватися до стилю і тону спілкування твоєї аудиторії, мови, якій вони віддають перевагу, або душевного стану, в якому вони перебувають, особливо якщо ти виступаєш перед великою аудиторією, на зборах компанії, на семінарі або навіть на весіллі.

Коли ти відчуваєш співзвучність зі своїми слухачами, ти з більшою ймовірністю будеш говорити впевнено, знаючи, що твоє повідомлення знаходить відгук. Нарешті, слухання також дає тобі більше часу, щоб зібратися з думками і вгамувати дихання, особливо якщо ти нервуєш.

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Скористайся цими порадами. Вони нададуть тобі впевненості та допоможуть досягати бажаних результатів. Чи в особистому житті, чи на роботі.