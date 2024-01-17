Независимо от того, стоишь ли ты перед другом или выступаешь перед публикой, научиться общаться уверенно и эффективно может быть несколько сложно.

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Однако уверенная речь – это не только просмотр видео на YouTube с Бараком Обамой и Шаши Таруром. Это тоже не означает, что нужно знать сложные слова. Подлинная уверенность появится в твоей речи, если ты веришь в себя. Поверь, что ты заслуживаешь этого повышения, и говори об этом с уверенностью. От ограничения извинений до изменения языка тела – вот несколько советов, которые помогут тебе звучать увереннее и получить то, что ты хочешь.

1. Не проси постоянно прощения

Ограничь свои извинения. Если ты просишь прощения слишком часто, особенно за вещи, которые не заслуживают прощения, ты можешь казаться менее уверенным в себе. Ты можешь думать, что пытаешься быть вежливым, но постоянные прощения не помогут. Это свидетельствует о низкой самооценке и неуверенности в себе, особенно если ты извиняешься, чтобы избежать конфликта или конфронтации.

Извиняться, когда ты сделал что-то не так, вполне оправданно, но если это защитный механизм, старайся лучше осознавать, когда ты говоришь "Извини" и почему. Вместо того чтобы просить прощения, ты можешь попытаться перефразировать свои предложения. К примеру, если ты опоздал на встречу, вместо того, чтобы сказать "Извините", ты можешь сказать "Спасибо, что подождали".

2. Говори четко и с паузами

Говори прямо о том, что ты хочешь сказать, вместо того, чтобы ходить вокруг куста или прикрывать это ложным поводом об услуге. Произноси слова, которые ты говоришь, но не спеши. Медленное говорение не только помогает другим лучше понять тебя, но и придает вашему общению атмосферу уверенности.



Говори четко, медленно и расставляй паузы / Фото Austin Distel

Люди склонны говорить неразборчиво, когда они нервничают или взволнованы. В такие моменты сделай сознательное усилие, чтобы замедлить свой темп. Выражая свое мнение спокойно и взвешенно, ты демонстрируешь уверенность и заинтересуешь людей тем, что ты хочешь сказать.

3. Язык твоего тела имеет значение

То, как ты себя представляешь, и язык твоего тела может повысить твою уверенность в себе. Избегай ерзать, складывать руки или казаться закрытым. Стой прямо, сиди прямо и прими правильную осанку. Это поможет тебе выглядеть уверенно и может повлиять на твое самочувствие.

Улыбайся, когда это уместно, и кивай, если ты согласен. Положительный язык тела может создать более благоприятное впечатление. Старайся лучше отдавать себе отчет, как ты себя ведешь.

4. Потренируйся на себе

Если ты осознаешь, как ты говоришь, потренируйся в собственном пространстве. Прочти книгу вслух или заранее подготовь то, что ты хочешь сказать на следующей встрече. Будь то презентация, переговоры или разговор, даже небольшая подготовка может повысить твою уверенность в себе в геометрической прогрессии.

Попрактикуйся в том, что ты хочешь сказать, и предусматривай возможные вопросы или возражения, чтобы не быть захваченым врасплох или не чувствовать себя неловко, когда столкнешься с ними.

5. Будь активным слушателем

Это может показаться контринтуитивным, но ты должен научиться быть активным слушателем, чтобы говорить с большей уверенностью. Прежде всего, активное слушание помогает тебе понять контекст разговора. Когда у тебя есть ясное понимание темы или ситуации, ты лучше подготовлен к тому, чтобы говорить с уверенностью.



Будь активным слушателем, чтобы сохранить расположение / Фото krakenimages

Во-вторых, слушание того, что говорят другие, показывает, что ты ценишь их мнение. Это также помогает тебе понять и приспособиться к стилю и тону общения твоей аудитории, предпочитаемому им языку или душевному состоянию, в котором они находятся, особенно если ты выступаешь перед большой аудиторией, на собрании компании, на семинаре или даже на свадьбе.

Когда ты ощущаешь созвучность со своими слушателями, ты с большей вероятностью будешь говорить уверенно, зная, что твое сообщение находит отклик. Наконец, слушание также дает тебе больше времени, чтобы собраться с мыслями и унять дыхание, особенно если ты нервничаешь.

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Воспользуйся этими советами. Они дадут тебе уверенность и помогут добиваться желаемых результатов. Или в личной жизни, или на работе.