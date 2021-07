Наша схильність легко впадати у зневіру – проблема, коли справа доходить до досягнення наших найамбітніших цілей. Але невдачі все ж неминучі. Отже, що можна зробити, щоб не скласти рук після серії невдач?

Візьми на озброєння стратегію постановки цілей британського спортсмена Тома Босворта. Напередодні своїх других Олімпійських ігор поспіль він виступав для подкасту GQ Sports US Smarter Better Faster Stronger. Спортсмен каже, що щоразу, коли він брав участь у гонці з 2013 року, у нього були цілі A, B та C. Далі ми детальніше розберемося, що ж має на увазі олімпійський спортсмен.

3-факторна стратегія досягнення цілей

Мета A – зарезервована для результату мрії.

– зарезервована для результату мрії. Мета B – це те, що спортсмен описує як щось, чого він був би "щасливий" досягнути.

– це те, що спортсмен описує як щось, чого він був би "щасливий" досягнути. Мета C – це "результат, яким би ти міг бути задоволений".

Босворт скористався своєю стратегією у недавній 10-кілометровій гонці. Том говорить, що у той день йому не вдалося досягти своєї мети A або B, але досягнення мети C дозволило йому подолати те, що в іншому випадку могло б стати нищівним розчаруванням.



Градація досягнутих цілей дозволить тобі не засмучуватися через невдачі / Фото Unsplash

"Я вже зосереджений на тому, що переді мною, і я не зациклююся на тому, чому я не був швидким у цих 10 кілометрах, або що я міг бути недостатньо у формі. Ти можеш рухатися далі. Це дійсно чудово", – наголошує він.

Звичайно ж, ця стратегія не зробить тебе відразу ж успішним. Та постійне досягання мети C – теж не найкраща ідея. Але у 2017 році, коли Том брав участь у забігу на 1,6 кілометра, він уважно стежив за британським рекордом, близько 5 хвилин і 50 секунд (його ціль С). І саме це дозволило йому побити світовий рекорд часу. Його час тоді склав 5 хвилин і 30 секунд.

Суть цієї стратегії у постановці цілей. Вона змінює твій підхід до невдач, коли ти отримуєш "усе або нічого".

На шляху до твоєї головної мети буде безліч невеликих етапів. Деякі з них будуть крутими, деякі – хорошими, а деякі – відверто жахливими. І якщо ти зациклюватимешся лише на досягненні крутих, то дуже скоро розчарування поглине тебе.



Ти навчишся цінувати проміжні етапи, які підводять до досягнення успіху / Фото Unsplash

Стратегія Босворта дає тобі більше рівнів, за якими можна оцінити гідність своїх маленьких кроків на шляху до досягнення успіху. Його спортивний психолог, доктор Ендрю Менлі, називає цю велику область навколо яблучка "зонами досягнень".

"Я йду з дистанції, подолавши її частину, навіть якщо це був трохи поганий день", – наголошує спортсмен.

Ти можеш використовувати цю стратегію для подолання власних цілей. Якщо, наприклад, ти хочеш відмовитися від м'яса, то:

мета A на тиждень – "повна відмова від м'яса";

мета B – "один раз поїсти м'ясо";

мета C – "п'ять з семи днів не їсти м'ясо".

Те ж саме і з початком виконання вправ. Ти можеш прагнути "пробігти 30 кілометрів на цьому тижні", задовольнятися "бігом чотири рази за тиждень" та спокійно жити з "бігом по 30 хвилин тричі на тиждень".



Сміливо можеш використовувати цю стратегію, якщо тільки починаєш тренуватися / Фото Unsplash

Тож більше не потрібно зациклюватися на поразках. Пора навчитися програмувати себе на те, що є щонайменше три градації призових місць, так само і з поставленими цілями. І в кожному з випадків ти щось робиш. І це вже значно краще, ніж просто стояти на місці, чи не так?