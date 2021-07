Наша склонность легко впадать в уныние – проблема, когда дело доходит до достижения наших амбициозных целей. Но неудачи все же неизбежны. Итак, что можно сделать, чтобы не сдаться после серии неудач?

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

Возьми на вооружение стратегию постановки целей британского спортсмена Тома Босворта. Накануне своих вторых Олимпийских игр подряд он выступал для подкаста GQ Sports US Smarter Better Faster Stronger. Спортсмен говорит, что каждый раз, когда он участвовал в гонке с 2013 года, у него были цели A, B и C. Далее мы более подробно разберемся, что же подразумевает олимпийский спортсмен.

3-факторная стратегия достижения целей

Цель A – зарезервирована для результата мечты.

Цель B – это то, что спортсмен описывает как нечто, чего он был бы "счастлив" достичь.

Цель C – это "результат, каким бы ты мог быть доволен".

Босворт воспользовался своей стратегией в недавней 10-километровой гонки. Том говорит, что в тот день ему не удалось достичь своей цели A или B, но достижения цели C позволило ему преодолеть то, что в противном случае могло бы стать сокрушительным разочарованием.



Градация достигнутых целей позволит тебе не расстраиваться из-за неудач / Фото Unsplash

"Я уже сосредоточен на том, что передо мной, и я не зацикливаюсь на том, почему я не был быстрым в этих 10 километрах, или что я мог быть недостаточно в форме. Ты можешь двигаться дальше. Это действительно замечательно", – отмечает он.

Конечно же, эта стратегия не сделает тебя сразу же успешным. И постоянное достижения цели C – тоже не лучшая идея. Но в 2017 году, когда Том участвовал в забеге на 1,6 километра, он внимательно следил за британским рекордом, около 5 минут и 50 секунд (его цель C). И именно это позволило ему побить мировой рекорд времени. Его время тогда составило 5 минут и 30 секунд.

Суть этой стратегии в постановке целей. Она меняет твой подход к неудачам, когда ты получаешь "все или ничего".

На пути к твоей главной цели будет множество небольших этапов. Некоторые из них будут крутыми, некоторые – хорошими, а некоторые – откровенно ужасными. И если ты будешь зацикливаться только на достижении крутых, то очень скоро разочарование поглотит тебя.



Ты научишься ценить промежуточные этапы, которые подводят к достижению успеха / Фото Unsplash

Стратегия Босворта дает тебе больше уровней, по которым можно оценить достоинство своих маленьких шагов на пути к достижению успеха. Его спортивный психолог, доктор Эндрю Мэнли, называет эту обширную область вокруг яблочка "зонами достижений".

"Я иду с дистанции, преодолев ее часть, даже если это был немного плохой день", – отмечает спортсмен.

Ты можешь использовать эту стратегию для преодоления собственных целей. Если, например, ты хочешь отказаться от мяса, то:

цель A в неделю – "полный отказ от мяса";

цель B – "один раз поесть мясо";

цель C – "пять из семи дней не есть мясо".

То же самое и с началом выполнения упражнений. Ты можешь стремиться "пробежать 30 километров на этой неделе", довольствоваться "бегом четыре раза за неделю" и спокойно жить с "бегом по 30 минут три раза в неделю".



Смело можешь использовать эту стратегию, если только начинаешь тренироваться / Фото Unsplash

Возьми на вооружение Как научиться экономить деньги: эксперты рассказали, в чем магия правила 1%