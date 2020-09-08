Если можешь себе что-то представить – можешь это сделать. По крайней мере в этом уверены психологи со всего мира. Поэтому, если ты до сих пор не решаешься сделать первый шаг навстречу успеху – не медли. А мы поможем тебе подтолкнуть на правильный путь.

Понятное дело, что можно записаться на десятки мотивационных курсов, посмотреть сотни лекций в сети и... не достичь желаемого результата. Men 24 подготовил для тебя три простых способа дойти до цели, поэтому давай делать это!

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1. Позволь себе

Сомнениям не место в голове успешного мужчины. Вопрос типа: "смогу ли я справиться?", "Достоин ли я этого?" нужно менять на положительные установки.

Дай себе наконец зеленый свет и будь уверенным в том, что все у тебя получится . Такой подход не только увеличит твою уверенность в себе, но и придаст энергии для новых свершений.

Позволь себе попробовать достичь успеха / Фото pixabay

2. Визуализируй цель

Культовые спортсмены говорят, что представляют момент, когда держат в руке награду. Это позволяет им с еще большим пылом идти к своей цели.

Собственно, когда ты представил себе ситуацию, в мозгу активируются те же нейронные связи, как и при реальном выполнении действий . Некая мысленная репетиция, которая проигрывается в твоем мозгу и добавляет тебе сил.

Смог представить себе результат – сможешь достичь его / Фото pixabay

Возьми на вооружение

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3. Слушай музыку

Ученые уже давно доказали, что на результативность во время занятий спортом влияет музыка. Поэтому не забывай включать любимые композиции, которые улучшают не только настроение, но и общее состояние дел.

Любимую музыку можно включать также в тех случаях, когда тебе трудно и ты готов сдаться . Это позволит переключиться на что-то хорошее и продолжать двигаться в правильном направлении.

Музыка подарит положительные эмоции / Фото pixabay