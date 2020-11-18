Сучасний ритм життя змушує нас одночасно братися за безліч справ, адже завжди бракує сил і часу. Але саме така поведінка змушує частину з них лишати на півдорозі. На Men 24 до твоєї уваги кілька порад, які допоможуть доводити кожну справу до кінця!

Якщо ти хочеш усе встигати, виконувати доручення боса та не бути при цьому виснаженим – скористайся порадами від Men 24. Вони дозволять тобі нарешті доводити кожну справу до кінця та не переживати через те, що чогось не встиг або не зробив!

Візьми на озброєння 25 правил, які зроблять тебе кращим після 25 років

1. Став собі часові рамки

Візьми за звичку складати список справ. Це потрібно для того, щоб візуалізувати завдання, які на тебе очікують. Тепер спробуй біля кожної вказати час, за який ти можеш її виконати. А тепер спробуй скоротити час удвічі та виконати завдання. Цілком імовірно, що скорочення часу змусить тебе менше відволікатися та приділяти максимум уваги саме виконанню завдання.



Постав собі часові рамки та спробуй їх звузити / Фото unsplash

2. Правило 80/20

Це просте та популярне у всьому світі правило каже: 20% твоїх зусиль мають давати 80% результату. Тож експерти рекомендують кожне своє завдання ділити на дії. З них 20% мають принести 80% результативності.



20 відсотків зусиль мають принести 80 відсотків результату / Фото unsplash

3. Прислухайся до себе

Ти не повіриш, але часто саме спонтанні рішення приносять бажаний результат. Натомість зважені й обережні рішення можуть стати причиною того, що ти тупцюєш на місці. Тож не бійся прислухатися до свого внутрішнього голосу. Раптом він допоможе зробити правильне рішення та досягнути бажаного успіху.



Завжди прислухайся до себе / Фото unsplash

4. Уникай невдалих ідей

У твоєму арсеналі має бути мінімум невдалих ідей. А як же розібратися, яка ідея вдала, а яка – ні? Тут усе максимально просто: якщо ти докладаєш значно більше зусиль, ніж отримуєш вигоди – ідея не надто вдала. Виняток можна зробити лише в тому випадку, якщо ця справа приносить тобі шалене задоволення. У цьому випадку можна дозволити собі трішки волонтерства.



Не всі ідеї – вдалі, змирися з цим / Фото unsplash

5. Відмовся від смартфона

Якщо хочеш швидко виконати певне завдання – прибери усі чинники, які можуть тебе відволікати. Тож смартфон і браузер з соцмережами – не те, що тобі зараз потрібно. Можеш на гаджеті "заблокувати" певні програми на час, який ти приділяєш виконанню завдань. Це дозволить тобі менше відволікатися на нього та зосередитися на справі.



Смартфон змушує відволікатися від виконання завдань / Фото unsplash

Варте уваги Основні риси, які відрізняють мільйонерів від інших

Скористайся цими порадами, щоб доводити усі справи до кінця. Це не так уже й складно. Головне – щиро захотіти!