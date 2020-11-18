Современный ритм жизни заставляет нас одновременно браться за множество дел, ведь всегда не хватает сил и времени. Но именно такое поведение заставляет часть из них оставлять на полпути. На Men 24 к твоему вниманию несколько советов, которые помогут доводить каждое дело до конца!

Если ты хочешь все успевать, выполнять поручения босса, и не быть при этом изможденным – воспользуйся советами от Men 24 . Они позволят тебе наконец доводить каждое дело до конца и не переживать из-за того, что чего-то не успел или не сделал!

Возьми на вооружение 25 правил, которые сделают тебя лучшим после 25 лет

1. Ставь себе временные рамки

Возьми за привычку составлять список дел. Это нужно для того, чтобы визуализировать задачи, которые тебя ожидают. Теперь попробуй у каждой указать время, за которое ты можешь ее выполнить. А теперь попробуй сократить время вдвое, и выполнить задание. Вполне вероятно, что сокращение времени заставит тебя меньше отвлекаться и уделять максимум внимания именно выполнению задания.



Поставь себе временные рамки и попробуй их сузить / Фото unsplash

2. Правило 80/20

Это простое и популярное во всем мире правило говорит: 20% твоих усилий должны давать 80% результата. Поэтому эксперты рекомендуют каждое свое задание делить на действия. Из них 20% должны принести 80% результативности.



20 процентов усилий должны принести 80 процентов результата / Фото unsplash

3. Прислушайся к себе

Ты не поверишь, но часто именно спонтанные решения приносят желаемый результат. Зато взвешенные и осторожные решения могут стать причиной того, что ты топчешься на месте. Поэтому не бойся прислушиваться к своему внутреннему голосу. Вдруг он поможет сделать правильное решение и достичь желаемого успеха.



Всегда прислушивайся к себе / Фото unsplash

4. Избегайте неудачных идей

В твоем арсенале должно быть минимум неудачных идей. А как же разобраться, какая идея удачная, а какая – нет? Здесь все предельно просто: если ты прилагаешь гораздо больше усилий, чем получаешь выгоды – идея не слишком удачная. Исключение можно сделать лишь в том случае, если это дело приносит тебе безумное удовольствие. В этом случае можно позволить себе немного волонтёрства.



Не все идеи – удачные, смирись с этим / Фото unsplash

5. Откажись от смартфона

Если хочешь быстро выполнить определенную задачу – убери все факторы, которые могут тебя отвлекать. Поэтому смартфон и браузер с соцсетями – не то, что тебе сейчас нужно. Можешь на гаджете "заблокировать" определенные программы на время, которое ты уделяешь выполнению задач. Это позволит тебе меньше отвлекаться на него и сосредоточиться на деле.



Смартфон заставляет отвлекаться от выполнения заданий / Фото unsplash

Примечательно Основные черты, которые отличают миллионеров от других