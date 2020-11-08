Уже по всьому світу визнають, що 8-годинний робочий день уже не ефективний. Багато компаній скорочують свої графіки, дозволяючи своїм співробітникам більше часу приділяти собі. Ми ж розповімо коротку історію американського підприємця, котрий працює по 5 годин на день. Читайте на Men 24, як це змінило його бізнес!

Стефан Арстол – генеральний директор компанії Tower Paddle Boards, яка виробляє весла, а також дошки для серфінгу. У компанії є своя оригінальна конституція: співробітникам дозволяється працювати лише 5 годин на день. Розповідаємо на Men 24, як така політика вплинула на бізнес!

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Хто такий Стефан Арстол?

Його можна вважати справжнім ветераном інтернет-галузі. У Стефана понад два десятиліття досвіду роботи в мережі, де він обіймав керівні посади. Підприємець заснував низку компаній. Серед них: No Middleman Project, Tower Electric Bikes, Tower Paddle Boards, Sidepot Gaming. Також він автор книги "5-годинний робочий день".

Почнімо з того, що Арстол відкрив свій бізнес за допомогою мільярдера Марка Кубана. Підприємець намагався переконати інвестора, що короткий робочий день значно ефективніший за традиційні 8 годин, проведених в офісі. Кубан не повірив йому, але гроші на проєкт таки дав.

Кубан вклав у компанію Арстола 150 тисяч доларів. За це зажадав 30% акцій. То був 2011 рік. А вже у 2016 році пакет акцій оцінювався уже у 10 мільйонів доларів. Сама ж фабрика з виготовлення весел була найбільш зростаючою компанією у Сан-Дієго.

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Арстол називає 8-годинний робочий день відверто застарілим: "Дозволити людям працювати менше часу надзвичайно підвищує креативність та ефективність. Усі мої співробітники приходять близько 8 ранку і виходять о 13. І показники прибутку не страждають ані секунди".



Його співробітники покидають офіс о 13 годині / Фото unsplash

Він також пояснив, чому 5-годинний робочий графік не має негативного впливу на бізнес.

Це стосується управління енергією, яку люди вкладають у свою роботу. Я дивлюся на те, що насправді роблять мої співробітники. 5-годинний день є таким же продуктивним, як і 8-годинний,

– наголосив підприємець.

А ще він додав, що 5-годинний робочий графік надзвичайно подобається співробітникам. Тож вони почуваються краще та завжди мають гарний настрій. У них вистачає часу на те, що вони роблять із задоволенням, а також мають можливість приділяти увагу здоровому способу життя.

Крім того, йому дуже просто знайти нових співробітників, які претендують на вакансію. Він має можливість обирати з-поміж найкращих людей.



5-годинний робочий день дозволяє співробітникам більше часу присвячувати собі / Фото unsplash

"Це тип життя, яке ви хочете прожити. Це вибір. Ми можемо створити світ, де завершуємо до 13:00. Щодня. Цей рух необхідний", – додав Арстол.

Ми навіть сперечатися не будемо, що 5-годинний робочий день – це дуже круто.

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