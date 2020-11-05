Інвестиції – це не лише про вкладення грошей. Ти можеш внести лепту у саморозвиток, не витрачаючи нічого. Ну майже нічого. Ми на Men 24 знаємо щонайменше 10 способів інвестувати у себе без витрат. Вони принесуть тобі користь та дозволять досягнути бажаних результатів. Гайда пробувати!

Ти, мабуть, неодноразово чув про те, що знання – найкраща інвестиція. Але не лише на них потрібно концентрувати всю свою увагу. Men 24 ділиться з тобою 10 способами інвестування у себе. Візьми на озброєння!

Варте уваги Хочеш на роботу в Tesla – відгадай загадку, яку Ілон Маск озвучував на співбесіді

1. Читай книги

Ти не повіриш, але читання літератури не лише дає нам нові знання, а й збагачує словниковий запас і дозволяє підтримувати практично будь-яку розмову. Ба більше, якщо ти читатимеш літературу, яка стосується твоєї тематики, – ти зможеш прокачувати скіли, які цього потребують.

Порада від Men 24: приділяй читанню по 30 хвилин кожного ранку та вечора.



Читай корисну та мотиваційну літературу / Фото unsplash

2. Слухай подкасти

Спробуй замінити улюблені шоу на ютубі на подкасти. Підпишися на сторінки, які тобі цікаві та слухай їх під час поїздки на роботу, прогулянки на свіжому повітрі, пробіжки або, навіть, роботи. Для зручності рекомендуємо завантажити собі на смартфон Apple Podcasts або Google Podcasts.

Порада від Men 24: слухай подкасти у дорозі; якщо передбачається політ – завантаж заздалегідь, щоб не нудьгувати в аеропорту та літаку.

3. Став цілі

Якщо у твоєму житті будуть цілі – ти чітко розумітимеш, чого прагнеш та до чого потрібно тягнутися. Ба більше, цілі дозволять тобі не стояти на місці та намагатися щось змінювати у своєму житті. Але не плутай цілі з мріями.

Порада від Men 24: візуалізація дозволить тобі швидше досягнути бажаного, тож можеш зробити собі "дошку цілей", на якій ти бачитимеш, чого хочеш досягнути найближчим часом.



Став перед собою цілі та кожен день намагайся виконувати їх / Фото unsplash

4. Вивчай нову іноземну мову

Зараз зовсім не обов'язково записуватися на курси, щоб почати вивчати іноземну мову. Достатньо завантажити кілька додатків на мобільний смартфон і буквально 10 – 15 хвилин на день приділяти вивченню. Базовий варіант, який підійде для всіх без винятку, – Duolinguo. Завантажуй і вивчай, а не "залипай" в інстаграмі.

Порада від Men 24: заведи собі словник, аби виписувати нові слова та конструкції. Це дозволить тобі краще запам'ятовувати нову мову.

5. Зроби спорт частиною життя

Зовсім не обов'язково ходити у спортзал і тягати "залізо". Ти можеш нарешті почати робити зарядку вдома або ж виконувати йогу. Якщо тобі подобаються пробіжки – вибирайся на них. Не лінуйся та не відкладай на міфічне завтра. Твоє здоров'я у твоїх руках, тож саме ти зараз можеш зробити його міцнішим, а себе – сильнішим!

Порада від Men 24: можеш встановити собі додаток на смартфон, який дозволить займатися. Він нагадуватиме про тренування, рахуватиме підходи та час. В цілому він замінить тобі фітнес-тренера.

6. Харчуйся корисно

Годі вірити байкам, що корисне харчування – це дорого та несмачно. Це зовсім не так. Додай до свого раціону овочі, крупи, бобові, м'ясо та рибу, а також не забувай про спеції та прянощі. Можеш навіть нарешті почати готувати їжу для себе. Цей процес тобі однозначно сподобається, адже дозволить не лише на всі 100% знати, що ти їси, а й дасть можливість розслабитися.

Порада від Men 24: для максимально економії часу можеш запікати м'ясо з овочами. Це дозволить швидко приготувати смачну та корисну їжу.



Почни самостійно готувати корисну їжу / Фото unsplash

7. Думай і візуалізуй

Недостатньо лише думати. Потрібно ще й візуалізувати те, що виникло у твоїй голові. Тож не лінуйся виписувати у свій блокнот ідеї, малювати те, що спало на думку. Загалом роби усе, щоб побачити перед очима те, чого ти прагнеш.

Порада від Men 24: на "дошку цілей" можеш повісити колаж з елементами, які ти візуалізував.

8. Уникай якорів

Є такі люди, які несвідомо (або й свідомо) тягнуть тебе на дно. І саме від них потрібно позбуватися. Вони заздрять твоєму успіху, гальмують процес розвитку. Таким людям не місце поруч з тобою.

Порада від Men 24: навколо тебе мають бути люди, які прагнуть більшого. Лише поруч з ними у тебе виникатиме бажання рости та розвиватися.



Поруч з тобою мають бути лише ті люди, які надихають на розвиток і самовдосконалення / Фото unsplash

9. Керуй власним часом

Це не означає, що потрібно 24 години розписати по хвилині. Але водночас тобі потрібно потурбуватися про те, щоб свій дорогоцінний час ти використовував з користю. Ти ж не забуваєш, що саме час – твій найцінніший ресурс. Тож не варто засиджуватися на роботі, "залипати" у соцмережах, а також проводити час з тими, з ким тобі не цікаво.

Порада від Men 24: дотримуйся графіку, розставляй пріоритети та не забувай починати день з виконання складних завдань.

10. Почни любити себе

Ще одна інвестиція в себе – любов до себе. Але тут без фанатизму. Надто нарцистичні особистості не вельми подобаються іншим. Утім, потрібно дотримуватися розумного балансу, аби любов до себе дозволяла тобі рости.

Порада від Men 24: любов до себе – це і про гарну стрижку, і про догляд за собою, і про створення особистого стилю, який виділятиме тебе на фоні інших.

Використай ці способи, аби зробити правильні інвестиції у себе. Не бійся робити кроки вперед назустріч успіху та новому життю.

Читай також 10 порад про саморозвиток, які варто взяти на озброєння кожному чоловікові