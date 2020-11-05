Инвестиции – это не только о вложении денег. Ты можешь внести лепту в саморазвитие, не тратя ничего. Ну почти ничего. Мы на Men 24 знаем не менее 10 способов инвестировать в себя без затрат. Они принесут тебе пользу и позволят достичь желаемых результатов. Айда пробовать!

Ты, наверное, не раз слышал о том, что знание – лучшая инвестиция. Но не только на них нужно концентрировать все свое внимание. Men 24 делится с тобой 10 способами инвестирования в себя. Возьми на вооружение!

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1. Читай книги

Ты не поверишь, но чтение литературы не только дает нам новые знания, но и обогащает словарный запас и позволяет поддерживать практически любой разговор. Более того, если ты будешь читать литературу, касающуюся твоей тематики, – ты сможешь прокачивать скиллы, которые в этом нуждаются.

Совет от Men 24: уделяй чтению по 30 минут каждое утро и вечер.



Читай полезную и мотивационную литературу / Фото unsplash

2. Слушай подкасты

Попробуй заменить любимые шоу на ютубе на подкасты. Подпишись на страницы, которые тебе интересны и слушай их во время поездки на работу, прогулки на свежем воздухе, пробежки или даже работы. Для удобства рекомендуем загрузить себе на смартфон Apple Podcasts или Google Podcasts.

Совет от Men 24: слушай подкасты в пути; если запланирован полет – загрузи заранее, чтобы не скучать в аэропорту и самолете.

3. Ставь цели

Если в твоей жизни будут цели – ты будешь четко понимать, чего хочешь и к чему нужно тянуться. Более того, цели позволят тебе не стоять на месте и пытаться что-то менять в своей жизни. Но не путай цели с мечтами.

Совет от Men 24: визуализация позволит тебе быстрее достичь желаемого, поэтому можешь сделать себе "доску целей", на которой ты увидишь, чего хочешь достичь в ближайшее время.



Ставь перед собой цели и каждый день старайся выполнять их / Фото unsplash

4. Изучай новый иностранный язык

Сейчас совсем не обязательно записываться на курсы, чтобы начать изучать иностранный язык. Достаточно загрузить несколько приложений на мобильный смартфон и буквально 10 – 15 минут в день уделять изучению. Базовый вариант, который подойдет для всех без исключения, – Duolinguo. Скачай и изучай, а не "залипай" в инстаграме.

Совет от Men 24: заведи себе словарь, чтобы выписывать новые слова и конструкции. Это позволит тебе лучше запоминать новый язык.

5. Сделай спорт частью жизни

Совсем не обязательно ходить в спортзал и таскать "железо". Ты можешь наконец начать делать зарядку дома или выполнять йогу. Если тебе нравятся пробежки – выбирайся на них. Не ленись и не откладывай на мифическое завтра. Твое здоровье в твоих руках, поэтому именно ты сейчас можешь сделать его более крепким, а себя – сильнее!

Совет от Men 24: можешь установить себе приложение на смартфон, который позволит заниматься. Оно будет напоминать о тренировках, считать подходы и время. В целом оно заменит тебе фитнес-тренера.

6. Питайся полезно

Хватит верить басням, что полезное питание – это дорого и невкусно. Это совсем не так. Добавь в свой рацион овощи, крупы, бобовые, мясо и рыбу, а также не забывай о специях и пряностях. Можешь даже наконец начать готовить пищу для себя. Этот процесс тебе однозначно понравится, ведь позволит не только на все 100% знать, что ты ешь, но и даст возможность расслабиться.

Совет от Men 24: для максимальной экономии времени можешь запекать мясо с овощами. Это позволит быстро приготовить вкусную и полезную пищу.



Начни самостоятельно готовить полезную пищу / Фото unsplash

7. Думай и визуализируй

Недостаточно только думать. Нужно еще и визуализировать то, что возникло в твоей голове. Поэтому не ленись выписывать в свой блокнот идеи, рисовать то, что пришло в голову. В общем делай все, чтобы увидеть перед глазами то, чего ты хочешь.

Совет от Men 24: на "доску целей" можешь повесить коллаж с элементами, которые ты визуализировал.

8. Избегай якорей

Есть такие люди, которые бессознательно (или сознательно) тянут тебя на дно. И именно от них нужно избавляться. Они завидуют твоему успеху, тормозят процесс развития. Таким людям не место рядом с тобой.

Совет от Men 24: вокруг тебя должны быть люди, которые хотят большего. Только рядом с ними у тебя возникнет желание расти и развиваться.



Рядом с тобой должны быть только те люди, которые вдохновляют на развитие и самосовершенствование / Фото unsplash

9. Управляй собственным временем

Это не значит что нужно 24 часа расписать по минуте. Но в то же время тебе нужно позаботиться о том, чтобы свое драгоценное время ты использовал с пользой. Не забывай, что время – твой самый ценный ресурс. Поэтому не стоит засиживаться на работе, "залипать" в соцсетях, а также проводить время с теми, с кем тебе не интересно.

Совет от Men 24: соблюдай график, расставляй приоритеты и не забывай начинать день с выполнения сложных задач.

10. Начни любить себя

Еще одна инвестиция в себя – любовь к себе. Но тут без фанатизма. Слишком нарцистические личности не очень нравятся другим. Впрочем, нужно придерживаться разумного баланса, чтобы любовь к себе позволяла тебе расти.

Совет от Men 24: любовь к себе – это и о хорошей стрижке, и об уходе за собой, и о создании личного стиля, который будет выделять тебя на фоне других.

Используй эти способы, чтобы сделать правильные инвестиции в себя. Не бойся делать шаги вперед навстречу успеху и новой жизни.