Инвестируй в себя правильно: 10 бесплатных способов, которые должен взять на вооружение мужчина
Инвестиции – это не только о вложении денег. Ты можешь внести лепту в саморазвитие, не тратя ничего. Ну почти ничего. Мы на Men 24 знаем не менее 10 способов инвестировать в себя без затрат. Они принесут тебе пользу и позволят достичь желаемых результатов. Айда пробовать!
Ты, наверное, не раз слышал о том, что знание – лучшая инвестиция. Но не только на них нужно концентрировать все свое внимание. Men 24 делится с тобой 10 способами инвестирования в себя. Возьми на вооружение!
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1. Читай книги
Ты не поверишь, но чтение литературы не только дает нам новые знания, но и обогащает словарный запас и позволяет поддерживать практически любой разговор. Более того, если ты будешь читать литературу, касающуюся твоей тематики, – ты сможешь прокачивать скиллы, которые в этом нуждаются.
- Совет от Men 24: уделяй чтению по 30 минут каждое утро и вечер.
Читай полезную и мотивационную литературу / Фото unsplash
2. Слушай подкасты
Попробуй заменить любимые шоу на ютубе на подкасты. Подпишись на страницы, которые тебе интересны и слушай их во время поездки на работу, прогулки на свежем воздухе, пробежки или даже работы. Для удобства рекомендуем загрузить себе на смартфон Apple Podcasts или Google Podcasts.
- Совет от Men 24: слушай подкасты в пути; если запланирован полет – загрузи заранее, чтобы не скучать в аэропорту и самолете.
3. Ставь цели
Если в твоей жизни будут цели – ты будешь четко понимать, чего хочешь и к чему нужно тянуться. Более того, цели позволят тебе не стоять на месте и пытаться что-то менять в своей жизни. Но не путай цели с мечтами.
- Совет от Men 24: визуализация позволит тебе быстрее достичь желаемого, поэтому можешь сделать себе "доску целей", на которой ты увидишь, чего хочешь достичь в ближайшее время.
Ставь перед собой цели и каждый день старайся выполнять их / Фото unsplash
4. Изучай новый иностранный язык
Сейчас совсем не обязательно записываться на курсы, чтобы начать изучать иностранный язык. Достаточно загрузить несколько приложений на мобильный смартфон и буквально 10 – 15 минут в день уделять изучению. Базовый вариант, который подойдет для всех без исключения, – Duolinguo. Скачай и изучай, а не "залипай" в инстаграме.
- Совет от Men 24: заведи себе словарь, чтобы выписывать новые слова и конструкции. Это позволит тебе лучше запоминать новый язык.
5. Сделай спорт частью жизни
Совсем не обязательно ходить в спортзал и таскать "железо". Ты можешь наконец начать делать зарядку дома или выполнять йогу. Если тебе нравятся пробежки – выбирайся на них. Не ленись и не откладывай на мифическое завтра. Твое здоровье в твоих руках, поэтому именно ты сейчас можешь сделать его более крепким, а себя – сильнее!
- Совет от Men 24: можешь установить себе приложение на смартфон, который позволит заниматься. Оно будет напоминать о тренировках, считать подходы и время. В целом оно заменит тебе фитнес-тренера.
6. Питайся полезно
Хватит верить басням, что полезное питание – это дорого и невкусно. Это совсем не так. Добавь в свой рацион овощи, крупы, бобовые, мясо и рыбу, а также не забывай о специях и пряностях. Можешь даже наконец начать готовить пищу для себя. Этот процесс тебе однозначно понравится, ведь позволит не только на все 100% знать, что ты ешь, но и даст возможность расслабиться.
- Совет от Men 24: для максимальной экономии времени можешь запекать мясо с овощами. Это позволит быстро приготовить вкусную и полезную пищу.
Начни самостоятельно готовить полезную пищу / Фото unsplash
7. Думай и визуализируй
Недостаточно только думать. Нужно еще и визуализировать то, что возникло в твоей голове. Поэтому не ленись выписывать в свой блокнот идеи, рисовать то, что пришло в голову. В общем делай все, чтобы увидеть перед глазами то, чего ты хочешь.
- Совет от Men 24: на "доску целей" можешь повесить коллаж с элементами, которые ты визуализировал.
8. Избегай якорей
Есть такие люди, которые бессознательно (или сознательно) тянут тебя на дно. И именно от них нужно избавляться. Они завидуют твоему успеху, тормозят процесс развития. Таким людям не место рядом с тобой.
- Совет от Men 24: вокруг тебя должны быть люди, которые хотят большего. Только рядом с ними у тебя возникнет желание расти и развиваться.
Рядом с тобой должны быть только те люди, которые вдохновляют на развитие и самосовершенствование / Фото unsplash
9. Управляй собственным временем
Это не значит что нужно 24 часа расписать по минуте. Но в то же время тебе нужно позаботиться о том, чтобы свое драгоценное время ты использовал с пользой. Не забывай, что время – твой самый ценный ресурс. Поэтому не стоит засиживаться на работе, "залипать" в соцсетях, а также проводить время с теми, с кем тебе не интересно.
- Совет от Men 24: соблюдай график, расставляй приоритеты и не забывай начинать день с выполнения сложных задач.
10. Начни любить себя
Еще одна инвестиция в себя – любовь к себе. Но тут без фанатизма. Слишком нарцистические личности не очень нравятся другим. Впрочем, нужно придерживаться разумного баланса, чтобы любовь к себе позволяла тебе расти.
- Совет от Men 24: любовь к себе – это и о хорошей стрижке, и об уходе за собой, и о создании личного стиля, который будет выделять тебя на фоне других.
Используй эти способы, чтобы сделать правильные инвестиции в себя. Не бойся делать шаги вперед навстречу успеху и новой жизни.
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