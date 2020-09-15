Якщо ти думаєш, що за годину обідньої перерви можна встигнути значно більше, ніж здається, то ти не помиляєшся. Під час перерви на обід можна не лише підкріпитися, а й відпочити або ж присвятити трохи часу своєму фізичному стану.

Про способи, які дозволять тобі корисно провести обідню перерву, читай на Men 24.

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1. Корисний обід

Не потрібно під час обідньої перерви намагатися на ходу з'їсти бургер. Ба більше, така їжа на регулярній основі не принесе твоєму організму користі геть зовсім. Потурбуйся ж про те, щоб твій обід містив овочі, а також джерело білка. Не зайвими будуть і складні вуглеводи, які дозволять другу половину робочого дня працювати без думок про бажання попоїсти.

Під час обіду не відволікайся на смартфон. Та й узагалі не відволікайся. Це дозволить наситити організм, а також перезавантажитися.



Твій обід має бути смачним і корисним / Фото pixabay

2. Відпочинь

Обідня перерва, якщо ти швидко їси, може стати чудовою нагодою відпочити. Наприклад, можеш вийти з офісу та хвилин 20 – 30 прогулятися у сусідньому парку або сквері. Якщо такої можливості нема – можеш просто посидіти за своїм робочим місцем, але за прочитанням книжки.

Використовуй будь-яку вільну хвилину для того, аби відпочити від безпосередньо твоєї зони відповідальності на роботі. Це дозволить не так швидко втомлюватися.



Спробуй присвятити час відпочинку / rawpixel

3. Поспи трохи

Якось так уже сталося, що після обіду хочеться й поспати. Тож ми рекомендуємо не відмовляти собі у цьому. Принеси собі в офіс подушку для подорожей, аби зручно вмоститися у своєму кріслі задля бодай 30 хвилин сну.

Тим паче, що короткий обідній сон може допомогти тобі збадьоритися та з чистою совістю повернутися до роботи.



Присвяти час обідньому сну / Фото medicalxpress

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4. Займися тілом

Якщо у твоїй компанії поняття обідня перерва – дуже відносна одиниця, то можна використати її для тренування. Це, звичайно ж, за умови, що зал є або в самому офісі, або ж поруч з ним. Тоді ти можеш спокійно піти позайматися, аби не робити цього перед або після роботи.

Тут потрібно прислухатися до свого організму. Комусь краще вдаються фізичні навантаження зранку, комусь – в обід, а є й ті, хто залюбки тягає "залізо" перед сном.



Тренування під час обідньої перерви / Фото pixabay

Ці поради допоможуть тобі круто провести обідню перерву та не хвилюватися через те, що ти весь свій вільний час провів за гортанням соцмереж. Головне – не намагайся геть усі ці способи вмістити в одну перерву на обід.