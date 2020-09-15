Если ты думаешь, что за час обеденного перерыва можно успеть гораздо больше, чем кажется, то ты не ошибаешься. Во время перерыва на обед можно не только подкрепиться, но и отдохнуть или посвятить немного времени своему физическому состоянию.

О способах, которые позволят тебе полезно провести обеденный перерыв, читай на Men 24 .

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1. Полезный обед

Не нужно во время обеденного перерыва пытаться на ходу съесть бургер. Более того, такая пища на регулярной основе совсем уж не принесет твоему организму пользы. Позаботься же о том, чтобы твой обед содержал овощи, а также источник белка. Не лишними будут и сложные углеводы, которые позволят вторую половину дня работать без мыслей о желании поесть.

Во время обеда не отвлекайся на смартфон . И вообще не отвлекайся. Это позволит насытить организм, а также перезагрузиться.



Твой обед должен быть вкусным и полезным / Фото pixabay

2. Отдохни

Обеденный перерыв, если ты быстро ешь, может стать прекрасной возможностью отдохнуть. Например, можешь выйти из офиса и минут 20 – 30 прогуляться в соседнем парке или сквере. Если такой возможности нет, – можешь просто посидеть за своим рабочим местом, но читая книгу.

Используй любую свободную минуту для того, чтобы отдохнуть от непосредственно твоей зоны ответственности на работе. Это позволит не так быстро уставать.



Попробуй посвятить время отдыха / rawpixel

3. Поспи немного

Как-то так уж случилось, что после обеда хочется и поспать. Поэтому мы рекомендуем не отказывать себе в этом. Принеси себе в офис подушку для путешествий, чтобы удобно устроиться в своем кресле для хотя бы на 30 минут сна.

Тем более, что короткий обеденный сон может помочь тебе взбодриться и с чистой совестью вернуться к работе.



Посвящения время обеденному сну / Фото medicalxpress

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4. Займись телом

Если в твоей компании понятие обеденный перерыв – очень относительная единица, то можно использовать его для тренировки. Это, конечно же, при условии, что зал находиться или в самом офисе, или же рядом с ним. Тогда ты можешь спокойно пойти позаниматься, чтобы не делать этого до или после работы.

Здесь нужно прислушиваться к своему организму . Кому-то лучше удаются физические нагрузки утром, кому-то – в обед, а есть и те, кто охотно таскает "железо" перед сном.



Тренировка во время обеденного перерыва / Фото pixabay