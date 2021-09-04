Например, о космическом мусоре. О человеческом сердце и мозге. Что с ними происходит в космосе – читай ниже.
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В космосе очень много мусора
Пятьсот тысяч – именно столько единиц космического мусора вращается вокруг Земли, и это только те, за которыми следят ученые.
- Этот мусор летит со скоростью 27 тысяч 359 километров в час, а значит – серьезно угрожает космическим кораблям и спутникам.
- Откуда он взялся? В основном, это остатки от предыдущих человеческих миссий в космосе...
В космосе огонь ведет себя иначе
При нулевой гравитации горячий воздух расширяется, но не двигается вверх, как на Земле.
- Поэтому пламя имеет форму купола, не мерцает и движется очень медленно, как в клипе слоу-мо.
- Зато в космосе все горит дольше.
В космосе все иначе, и не только для людей / Фото unsplash
В космосе человеческое сердце становится меньше
Близкая к нулю гравитация заставляет мышцы терять массу, а среди них и сердечную мышцу. А еще и само сердце работает в космосе не так напряженно, как на Земле.
- То есть, космонавты должны постоянно делать ряд упражнений, чтобы мышцы не атрофировались, и для сердца такие упражнения тоже есть.
- К счастью, ученые не выявили долгосрочных последствий от уменьшения сердца в полетах – на Земле оно возвращается к норме.
В космосе меняется мозг
Серого вещества становится меньше, а ответственные за движение ног участки становятся больше. Вот такие воздействия, кроме всего прочего, испытывают космонавты.
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