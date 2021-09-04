Например, о космическом мусоре. О человеческом сердце и мозге. Что с ними происходит в космосе – читай ниже.

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В космосе очень много мусора

Пятьсот тысяч – именно столько единиц космического мусора вращается вокруг Земли, и это только те, за которыми следят ученые.

  • Этот мусор летит со скоростью 27 тысяч 359 километров в час, а значит – серьезно угрожает космическим кораблям и спутникам.
  • Откуда он взялся? В основном, это остатки от предыдущих человеческих миссий в космосе...

В космосе огонь ведет себя иначе

При нулевой гравитации горячий воздух расширяется, но не двигается вверх, как на Земле.

  • Поэтому пламя имеет форму купола, не мерцает и движется очень медленно, как в клипе слоу-мо.
  • Зато в космосе все горит дольше.

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В космосе все иначе, и не только для людей / Фото unsplash

В космосе человеческое сердце становится меньше

Близкая к нулю гравитация заставляет мышцы терять массу, а среди них и сердечную мышцу. А еще и само сердце работает в космосе не так напряженно, как на Земле.

  • То есть, космонавты должны постоянно делать ряд упражнений, чтобы мышцы не атрофировались, и для сердца такие упражнения тоже есть.
  • К счастью, ученые не выявили долгосрочных последствий от уменьшения сердца в полетах – на Земле оно возвращается к норме.

В космосе меняется мозг

Серого вещества становится меньше, а ответственные за движение ног участки становятся больше. Вот такие воздействия, кроме всего прочего, испытывают космонавты.

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