Например, о космическом мусоре. О человеческом сердце и мозге. Что с ними происходит в космосе – читай ниже.

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В космосе очень много мусора

Пятьсот тысяч – именно столько единиц космического мусора вращается вокруг Земли, и это только те, за которыми следят ученые.

Этот мусор летит со скоростью 27 тысяч 359 километров в час, а значит – серьезно угрожает космическим кораблям и спутникам.

Откуда он взялся? В основном, это остатки от предыдущих человеческих миссий в космосе...

В космосе огонь ведет себя иначе

При нулевой гравитации горячий воздух расширяется, но не двигается вверх, как на Земле.

Поэтому пламя имеет форму купола, не мерцает и движется очень медленно, как в клипе слоу-мо.

Зато в космосе все горит дольше .



В космосе все иначе, и не только для людей / Фото unsplash

В космосе человеческое сердце становится меньше

Близкая к нулю гравитация заставляет мышцы терять массу, а среди них и сердечную мышцу. А еще и само сердце работает в космосе не так напряженно, как на Земле.

То есть, космонавты должны постоянно делать ряд упражнений, чтобы мышцы не атрофировались, и для сердца такие упражнения тоже есть.

К счастью, ученые не выявили долгосрочных последствий от уменьшения сердца в полетах – на Земле оно возвращается к норме.

В космосе меняется мозг

Серого вещества становится меньше, а ответственные за движение ног участки становятся больше. Вот такие воздействия, кроме всего прочего, испытывают космонавты.

Бонусная интересность: огромное красное пятно на Юпитере, которое астрономы видят уже более 300 лет – это буря. В ее воронке поместятся две планеты вроде Земли, а ветер там дует со скоростью более 600 километров в час. Заметим, что в 2022 году состоится первая украинская миссия на Луну. Ее официальным партнером стал бренд Nemiroff. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект очень важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.