Смартфоны вытесняют зеркальные камеры с каждым днем. Оно и не удивительно, ведь они позволяют быстро сделать фото, сразу же его обработать и выложить в сеть. Поэтому мы рекомендуем тебе быть в тренде и стать частью мира мобильных фотографов. Лови на Men 24 советы профессионалов, которые позволят делать крутые фото на смартфон!

Мы на Men 24 делимся с тобой советами, которые позволят делать невероятные фото на смартфон. Возьми на вооружение, чтобы использовать их в следующей поездке!

Тебе понравится 10 мест, где каждый человек мечтал бы провести выходные фото

1. Контролируй экспозицию

Хотя смартфон не предлагает столько инструментов, как зеркальная фотокамера, большинство из них позволяют пользователям хотя б ы увеличивать или уменьшать экспозицию. В большинстве случаев элементы управления экспозицией обозначаются символом солнца и ползунком вверх / вниз. Это одна из первых и самых простых вещей, которыми ты можешь научиться управлять, чтобы улучшить свои фотографии.

"Многие люди не знают, что они могут нажимать на экран в любом месте, чтобы не только сфокусироваться, но и правильно экспонировать, – говорит фотограф Джош Уайзман. – Ты можешь провести пальцем вверх или вниз после прикосновения, чтобы сделать изображение ярче или темнее, прежде чем нажать кнопку спуска затвора. Это дает тебе полный контроль над тем, чтобы выставить темный передний план (деревья, листья, трава и т. д.) или яркий фон, такой как окна, небо или какие-то источники света"

2. Пойми композицию

"Ведущие линии и кадрирование – это мои основные методы при съемке изображений с помощью смартфона, говорит член #teampixel, 3D-визуалист и креативный директор Азиз Бакари, который выводит композицию на совершенно новый уровень. – Например, если ты посмотришь прямо вверх, где стоит небоскреб – все линии сойдутся в точку, расположенную в центр экрана. Я стараюсь кадрировать снимок, заставляя четыре угла моей фотографии содержать архитектуру, которая приносит четкую линию (например, стекло, импосты, углы зданий и т. д.), притягивая взгляд к центру. Необязательно, чтобы он был идеальным, но использование здания в каждом углу создает плавный визуальный интерес".

3. Съемка в портретном режиме

Никогда об этом не слышал? Открой телефон, запусти камеру и поищи этот режим. В большинстве гаджетов он уже есть. Портретный режим меняет правила игры. Это даст тебе возможность размыть фон, благодаря которому твои фотографии будут лучше выглядеть, чем обычные. Самое приятное то, что этот режим можно использовать не только для портретов людей. Используй его, чтобы снимать все, что требует небольшого различия между объектом и фоном. Попробуй в следующий раз, когда перед тобой будет любимый коктейль.

4. Используй любые бонусные функции, которые имеет камера

Например, можешь играть с ультраширокоугольной камерой. Если есть Ночной режим – смело пробуй снимать в темное время суток . Джеремайя Бондс часто использует особенности Night Sight в своих фотографиях.

"Если у тебя нет штатива, старайтесь очень не двигаться", – говорит Бондс. – Чем больше ты будешь неподвижный, тем лучше получится фотография. Кроме того, постарайтесь использовать любой свет, который есть в сцене".

Одна из самых интересных вариаций – фотографирование транспорта в темное время суток. Полученная картинка тебе однозначно понравится!

5. Разработай стиль редактирования

Если хочешь получать множество лайков в сети – научись обрабатывать фотографии . Нет ничего криминального в желании немного "прокачать" фотографию, ведь не всегда камера может передать то, что видело око. Твои старания будут не напрасными, когда кто-то тебе скажет: "Я узнал твоё фото в своей ленте еще до того, как понял, что это ты его снял" . Признание!

Элементарный и удобный инструмент для обработки фотографий, доступен на всех мобильных платформах, – Snapseed . Загружай и попробуй обработать несколько фотографий, которые ты уже снял. Тебе понравится!

Экспериментируй и не ленись делать фотографии. Тебе однозначно понравится. А уже со своей следующей поездки ты привезешь не тысячи одинаковых фото, которые стыдно выложить, а серию крутых кадров, какие поразят всех!