Так уж исторически сложилось, что возраст влияет не только на твой внешний вид, но и на интимную жизнь. Поэтому не лишним будет знание об изменениях, которые происходят с твоим членом со временем. Разберемся, что же ожидает твой пенис с возрастом, на Men 24.

Конечно же, нам всем хотелось бы не стареть ни снаружи, ни изнутри. Но природу не обманешь. Так что придется мыться с изменениями, которые светят нам. Men 24 рассказывает, что же происходит с твоим членом с возрастом, и почему не все так страшно.

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1. Размер и форма

Мы, конечно же, не предлагаем тебе целыми днями рассматривать свой член перед зеркалом, но ты можешь заметить, что со временем он как бы становится меньше. Но п аниковать не нужно.

Часто на визуальное впечатление влияет твой торс. Или то, что ты торсом называешь. Поэтому, если у тебя уже успело наросты пивное пузо – не удивляйся , что член на его фоне будет казаться меньше.

Форма тоже с возрастом может меняться. Со временем, под влиянием различных факторов, он может искривляться. Изгиб может стать следствием болезни Пейрони, которая появляется после физической травмы ствола члена. Например, во время секса вы немного перестарались.



С возрастом размер и форма твоего члена меняются / Фото adobestock

2. Функциональность

С возрастом не поспоришь. Он становится причиной снижения чувствительности твоего члена. Это, в свою очередь, может провоцировать проблемы с возбуждением. Поэтому нет ничего удивительного, что со временем твоя любимая перестанет вызывать мгновенную стойкую реакцию.

Также не следует забывать, что со временем снижается уровень тестостерона в организме. Это тоже влияет на потенцию.

А еще с возрастом можно столкнуться с проблемой, что во время секса член может просто упасть. Мы, конечно же, никому такого не желаем. Но предупредить должны были.

К сожалению, такое бывает. Но предотвратить это тоже можно. К примеру, следует выполнять упражнения Кегеля , вести здоровый образ жизни, а также регулярно заниматься сексом.



С возрастом твоя эрекция может тебя подводить / Фото istock

3. Яички

С возрастом твои яички также могут уменьшаться . Причины здесь логичны. Падает уровень тестостерона, а вместе с тем замедляется производство спермы. Поэтому не огорчайся, если увидишь, что в твоих трусах стало больше места.

4. Мошонка

Основная задача мошонки – контроль температуры яичек. Если слишком холодно – яички подтягиваются к телу. При повышенной температуре – мошонка расслабляется, опуская их.

Но с возрастом твои мышцы работают не так идеально, поэтому мошонка реагирует на перепады температуры не так хорошо. Кроме того, на нее влияет снижение эластичности кожи со временем.

Поэтому врачи рекомендуют с возрастом не пренебрегать теплым нарядом , чтобы не слишком переохладить область таза.

5. Лобковые волосы

С возрастом не только на твоей голове волосы становятся реже и седыми, но и на лобке . Поэтому ничего удивительного в этом нет. Более того, оно может просто перестать расти и регулярно выпадать.



Со временем волосы на лобке может седеть и становиться реже / Фото adobestock

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