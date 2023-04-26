Себто ніяких тобі добавок і цілодобового сидіння у тренажерному залі. Натомість концентрація на здоровому та природному наборі м'язів. Яка передбачає як зміну способу життя, так і раціону. Тож вмощуйся зручніше. Ми починаємо ділитися порадами.

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1. Додай натуральний білок

Вибери нежирне м'ясо, курку, яйця, рибу, бобові та молочні продукти з низьким вмістом жиру. Також не варто забувати про грецький йогурт, горіхи, насіння кіноа.



У твоєму раціоні має бути білок / Фото master1305

2. Їж невеликими порціями

Замість того, щоб їсти три великі страви, їж приблизно шість маленьких упродовж дня. Подумай про це як про спосіб регулярного заповнення бака паливом. Його завжди має бути достатньо, щоб працювати над своїм тілом мрії.

3. Перетворення жиру на м'язи

Почни процес із пісного стану. Спроба перетворити жир на м'язи не така ефективна. Натомість потрібно спочатку схуднути, а потім наростити тверду м'язову масу.

4. Почни споживати більше калорій

Додай більше калорій до свого раціону, але роби це поступово. Таким чином, ти продовжуєш перетворювати їх на м'язи, збільшуючи інтенсивність твоїх тренувань та вагу, яку ти можеш підіймати.



Для нарощення м'язової маси потрібно споживати більше калорій / Фото bublikhaus

5. Їж вуглеводи

Слід пам'ятати, що вуглеводи – чисте паливо для збільшення обсягу. І, намагаючись споживати більше білка для нарощування м'язів, не забувай споживати достатню кількість вуглеводів. Це дозволить отримувати організму достатньо енергії, щоб виконувати важкі тренування. Також це забезпечить м'язам належне відновлення.

6. Виконуй різні тренування

Тренуйся часто і роби це з достатньою різноманітністю. Це дозволить уникнути того, що м'язи звикнуть до певного виду фізичних активностей. Адже якщо вони звикнуть, то результату від тренувань не буде.

7. Висипайся

І, нарешті, турбуйся про повноцінний відпочинок уночі. Ти не отримаєш бажане тіло, якщо воно надто втомлене. Тож крім наполегливої праці слід наполегливо відпочивати. Це потрібно для відновлення та нарощування м'язів.

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Якщо взяти на озброєння ці поради, то м'язи ростимуть природним шляхом, а результат тішитиме тебе. Головне – не зупинятися на половині шляху. Пам'ятай, що результат з'являтиметься не миттєво. Й іноді потрібно буде зачекати, щоб побачити його.