Джо Линднер, фитнес-авторитет и бодибилдер. На своем ютьюб-канале он поделился некоторыми хитростями, которые помогут максимально прокачать мышцы груди. Возьми их на вооружение и работай над своим рельефом.

Выражение "грудь-бицепс" стало в последнее время очень популярным. Бодибилдеры работают не только над силой свои рук и ног, но и стремятся сделать максимально выдающиеся формы груди. И, как показывает практика, нечто подобное может сделать каждый. А несколько советов от Джо Линднера поможет тебе в этом!

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Фактически, жим лежа – одно из самых популярных и необходимых упражнений, когда ты идешь в тренажерный зал. Особенно по понедельникам. Если ты не знаешь, то этот день среди спортсменов называют Международным днем ​​тренировки груди.

Но есть значительно больше ключей к созданию больших и сильных мышц груди. Необязательно зацикливаться на работе с лавой, гантелями или блоком. Фитнес-блогер и бодибилдер Джо Линднер это доказывает!

Сам факт изменения угла наклона локтей при скрещивании блоков, например, или высоты рук, уже заставит тебя по-другому работать с грудной клеткой. То же самое и с дыханием. Линднер рекомендует выдыхать, когда мы соединяем руки вместе.

Каждая секунда под напряжением – ключ к успешной тренировки

"Еще один важный аспект – время под напряжением. То есть время, которое мы отводим на каждое повторение. Мы не должны спешить. Также следует стараться правильно замедлять движение. Медленная работа всегда синоним хорошей работы и гипертрофии", – подчеркивает он.

Он рекомендует медленно считать до шести во время подъемов тяжестей. А вот во время фиксации в определенном положении следует продержаться хотя бы 2 секунды. Все это позволит тебе максимально почувствовать мышцы. Лучше сделать меньше повторений, но в максимальном напряжении, чем бездумно поднимать и опускать тяжести.

Положение рук и локтей так же важно, как и положение тела. Поэтому, чтобы получить большие грудные мышцы, их нужно изолировать. Постарайся выполнять упражнения так, чтобы привлекались как можно меньше групп мышц. В противном случае твоё тело будет равномерно прокачиваться, но достичь "груди-бицепсов" тебе не удастся.

Смотри, как Джо Линднер прокачивает свою грудь:

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