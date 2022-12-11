Візьми на озброєння комплекс вправ від фітнес-тренера Володимира Сидорука. З його допомогою ти і над тілом своєї мрії працюватимеш, і матимеш шанси вразити партнерку.

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Інвентар. Для виконання цих вправ тобі знадобляться лише фітнес-гумки. Ти пам'ятаєш, що чим вони тісніші, тим крутішим буде результат. Головне, щоб ти відчував опір. Якщо його нема, то вибери менший розмір.

Важливо перед виконанням цих вправ зробити розминку. Тут ми ділилися з тобою варіантом, який дозволить розігріти м'язи перед тренуванням. Пам'ятай, що правильно та якісно виконана розминка дозволить уникнути травматизму та ефективніше нарощувати м'язи.

Як зазначає фітнес-тренер, ці вправи виконуються по коловому принципу. Між дисциплінами ти береш паузу на 30 секунд. А для досягнення ефекту бажано виконати 4 – 5 кіл.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Вправа №1. Виконай 15 – 20 повторень на кожну ногу.

Вправа №2. Виконай 15 – 20 повторень на кожну ногу.

Вправа №3. Виконай 15 – 20 повторень на кожну ногу.

Вправа №4. Зроби від 40 до 50 кроків.

Наголошуємо, що важливим у цьому випадку є технічне виконання. Не поспішай. Відчуй, як працюють цільові м'язи. Це дозволить тобі найближчим часом побачити результати своїх старань.

Зауважимо, що ці вправи можна виконувати як окремий сет. А ще вони можуть стати ідеальним доповненням твоєї тренувальної рутини. Тут уже тобі вибирати, над чим та як працювати.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Рекомендуємо спочатку навідатися до лікаря. Він допоможе виявити протипоказання, якщо такі є. Якщо ж їх нема – сміливо берися за роботу над тілом своєї мрії!