Фітнес-тренер Володимир Сидорук поділився крутим комплексом вправ. З його допомогою можна за лічені хвилини не лише розслабитися після напруженого робочого дня. Ти ще й матимеш можливість щоденно ставати кращою версією себе вчорашнього.

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Як опрацювати м'язи всього тіла за 12 хвилин

* 12 хвилин – приблизний час виконання усіх вправ. Ти можеш приділити їм або трішки більше, або трішки менше часу. Головне – виконувати кожну дисципліну якісно, отримуючи не лише задоволення, а й бажаний результат.

Важливо! Розпочинати виконувати ці вправи можна лише після розминки. Вона надзвичайно важлива, адже спочатку слід розігріти м'язи, щоб мінімізувати больові відчуття, а також можливий травматизм.

Ці вправи ти виконуєш за коловою схемою. А на кожну з них витрачаєш по 40 секунд.

Час відпочинку між вправами – 20 – 30 секунд. Кількість кіл, які сліди виконати, – 4.

Як правильно виконувати вправи на все тіло: дивися відео

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1. Скручування. Як зазначає тренер, твоя ціль – м'язи живота. Тож бажано видихати все повітря, коли ти робитимеш скручування вгору.

2. Підйом тулуба з розведенням рук і ніг у верхній точці. У цьому випадку ціль – м'язи спини та сідниць. Вони мають бути у напрузі.

3. Відтискання від підлоги зі зміною постановки рук. Як зазначає тренер, тут твоя ціль – м'язи плечового поясу, грудні та трицепси рук.

4. Присідання з випадом. Тут цілями є м'язи стегон і сідниць. Тренер наголошує на тому, що спину необхідно тримати рівно. А основний рух виконує твій таз: назад-вниз, коли ти присідаєш.

Все доволі просто, але точно не засумуєте,

– підкреслив тренер.

Після виконання вправ не забувай зробити заминку. Вона дозволить зняти напругу після тренування й мінімізувати можливість появи кріпатури наступного ранку.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Він ґрунтується на досвіді та порадах фітнес-тренера. Якщо ж у тебе виникають додаткові питання як щодо своєї фізичної активності, так і самопочуття – звернися до фахівця. Він підбере оптимальний набір вправ, які дозволять досягнути бажаного результату.