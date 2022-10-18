Фитнес-тренер Владимир Сидорук поделился крутым комплексом упражнений. С его помощью можно за считанные минуты не только расслабиться после напряженного рабочего дня. У тебя еще будет возможность ежедневно становиться лучшей версией себя вчерашнего.

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Как обработать мышцы всего тела за 12 минут

* 12 минут – приблизительное время выполнения всех упражнений. Ты можешь уделить им или немного больше, или немного меньше времени. Главное – выполнять каждую дисциплину качественно, получая не только удовольствие, но и желаемый результат.

Важно! Приступать к выполнению этих упражнений можно только после разминки. Она очень важна, ведь сначала следует разогреть мышцы, чтобы минимизировать болевые ощущения, а также возможный травматизм.

Эти упражнения ты выполняешь по круговой схеме. А на каждую из них тратишь по 40 секунд.

Время отдыха между упражнениями – 20 – 30 секунд. Количество кругов, которые следует выполнить, – 4.

Как правильно выполнять упражнения на все тело: смотри видео

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1. Скручивание. Как отмечает тренер, твоя цель – мышцы живота. Так что желательно выдыхать весь воздух, когда ты будешь делать скручивание вверх.

2. Подъем туловища с разведением рук и ног в верхней точке. В этом случае цель – мышцы спины и ягодиц. Они должны находиться в напряжении.

3. Отжимание от пола с изменением постановки рук. Как отмечает тренер, здесь твоя цель – мышцы плечевого пояса, грудные и трицепсы рук.

4. Приседания с выпадом. Здесь целями являются мышцы бедер и ягодиц. Тренер подчеркивает, что спину необходимо держать ровно. А основное движение выполняет твой таз: назад-вниз, когда ты приседаешь.

Все довольно просто, но точно не соскучитесь,

– подчеркнул тренер.

После выполнения упражнений не забывай сделать заминку. Она позволит снять напряжение после тренировки и минимизировать возможность появления крепетуры на следующее утро.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер. Он основан на опыте и советах фитнес-тренера. Если у тебя возникают дополнительные вопросы как относительно своей физической активности, так и самочувствия – обратись к специалисту. Он подберет оптимальный набор упражнений, которые позволят добиться желаемого результата.