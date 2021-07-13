Для выполнения этих упражнений тебе не нужно даже из дома выходить. Главное – иметь под рукой гантели, а также запастись позитивным настроем. Поэтому айда вместе с Men 24 строить тело своей мечты!

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"Все еще не можешь расти и развивать ноги без горы модного оборудования? Помни о разнообразном положении стопы и постарайся связать свой разум с мышцами, на которые ты влияешь", – отмечает фитнес-тренер.

Как накачать ноги с помощью гантель

Традиционно не забывай разогревать свое тело с помощью ритмичного танца.

Качели с гантелей: 4 подхода по 12 – 15 повторений

Потянись через пятки, чтобы почувствовать ягодицы в самом низу движения. Подумай о "перебрасывании" веса через бедра и сжатия ягодиц сверху.

Прыжки с приседаниями: 4 подхода по 20 повторений

Тренер призывает быть осторожным. Почувствуй, как вес компактно ложится на грудь, и не забывай о пальцах ног, чтобы твои ноги были максимально напряженными.

Приседания сумо с гантелей: 4 подхода по 12 – 15 повторений

Пальцы ног направлены примерно на 45 градусов. Выжимай землю пятками, чтобы сильнее влиять на ягодичную мышцу.

Бедренный мостик на одной ноге: 4 подхода по 12 повторений каждая

Здесь тренер рекомендует приблизить пятку к ягодицам, подтолкнуть вес через пятку к небу, чтобы сильнее влиять на ягодичную мышцу.

Не забывай отдыхать по 30 – 45 секунд между каждым упражнением.

Смотри, как Ник Волкер выполняет упражнения для ног с гантелями:

Не ищи оправданий. Пора работать над телом своей мечты. И если ты начнешь уже сегодня, то очень скоро увидишь результат, который тебя откровенно порадует!