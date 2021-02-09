Ты думал, что гантели нужны только для того, чтобы накачать руки? А вот и нет. Фитнес-тренер Бенно Питерс поделился крутым комплексом упражнений, с помощью которых можно накачать не только руки, но и ноги, используя гантели. Айда с нами работать над своим телом!

Если ты хочешь добавить разнообразия своим упражнениям, попробуй по-новому взглянуть на привычный инвентарь. Например, используй гантели не для того, чтобы накачать руки, а – ноги!

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Разве нельзя накачать сильные и мускулистые ноги только гантелями? Нет, но большинство людей выполняют неправильные упражнения. Вот 3 мои любимые новые упражнения для ног, от которых твои ноги будут гореть как сумасшедшие,

– говорит Бенно Питерс.

Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании быстро достичь вожделенных результатов!

Как накачать мышцы ног с помощью гантелей

1. Тяга гантелей от пола

Стань широко и опустись вниз. Контролируй движения, поднимая гантели под углом 90 градусов, пока они не станут горизонтальными,

– объясняет выполнения Бенно.

Если ты хочешь усложнить задачу: делать паузу на 3 – 5 секунд во время присяда и во время полного подъема гантелей.

Какие мышцы работают? Мышцы ног (четиреголов ы е мышцы) + боковые дельты.



С помощью гантелей можно не только накачать руки, но и ноги / Фото Unsplash

2. Выпады спринтера с гантелями

Начни с одного большого шага вперед и, когда твоя нога повернута примерно на 90 градусов, попробуй выполнить становую тягу. Подожди, чтобы отступить, пока твоя спина снова не станет прямой,

– рекомендует тренер.

Продвинутый вариант: задержись на 3 – 5 секунд, когда твои ноги повёрнуты под углом 90 градусов, и когда гантели почти касаются пола.

Какие мышцы работают? Ноги + мышцы нижней части спины.

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3. Жим гантелей с приседаниями

Начни с контролируемого приседания и удерживай гантели на уровне шеи. После этого резко выполни жим над головой,

– предлагает Бенно Питерс.

Продвинутый вариант: задержись на 3 – 5 секунд в положении присяда и наполовину выполнив жим.

Какие мышцы работают? Мышцы ног (в основном ягодичные) + передняя дельта.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Если ты действительно хочешь перейти на новый уровень, попробуй суперсет с 30 секундами между упражнениями и 3 – 4 минутами отдыха между подходами. Учти, что при правильном выполнении этих упражнений очень скоро тебе могут понадобиться свободные джинсы,

– дал совет Бенно Питерс напоследок.

Айда выполнять упражнения от Бенно Питерса. С их помощью можно будет нарастить на своих ногах-спичках рельефные мышцы!