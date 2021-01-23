Если у тебя всегда не хватает времени для тренировок, то советы фитнес-тренера Бенно Питерса помогут тебе построить тело мечты. На этот раз он назвал 3 упражнения, с помощью которых можно накачать идеальный стальной пресс. Айда вместе с Men 24 выполнять их, чтобы к лету можно было смело щеголять шестью кубиками!

Фитнес-тренер Бенно Питерс поделился комплексом упражнений, которые помогут накачать пресс в домашних условиях. Айда вместе с Men 24 работать над своим телом!

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1. Воздушные лестницы

По сути, ты пытаешься подняться по лестнице, но лежа. Тренер отметил, что нужно контролировать свой нижний пресс во время выполнения этого упражнения. Избегай спешки, чтобы увеличить промежуток времени, во время которого ты напрягаешь свои мышцы.

Выполни 5 шагов на каждую ногу вверх, и 5 шагов вниз. 5 повторений.

2. Боковые тяги ногами

Выпрями ноги под углом и удерживай их в течение 2 секунд. Сильно прижми руки к земле для лучшего баланса.

Выполни по 8 повторений на каждую сторону, чтобы достичь желаемого результата.

3. Скручивание с прямыми ногами

В этом случае ты не сгибаешь ноги, а выпрямляешь их. Попробуй втиснуть их максимально в пол, чтобы соблюдать баланс. И в таком положении выполняй скручивания. Твоя задача – коснуться пальцами рук до пальцев ног, а затем отвести их позади своей головы.

Выполни 12 взрывных повторений без спешки.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

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