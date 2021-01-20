Недостатньо лише качати прес і руки. Потрібно ще й приділяти увагу м'язам ніг. Але чи знайома тобі ситуація, коли ти можеш щодня виконувати вправи, виснажувати себе, але не досягнути бажаного результату? Якщо це про тебе, то однозначно потрібно звернути увагу на свій підхід до тренувань. Не виключено, що ти допускаєшся помилок, які стоять на заваді твоєму прогресу. Про них тобі розповість Men 24.

Фітнес-тренер Бенно Пітерс назвав найпоширеніші помилки, які стоять на заваді нарощуванню м'язів на ногах. Гайда разом з Men 24 розбиратися, що ж ти робиш не так.

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3 критичні помилки, через які не ростуть м'язи ніг

1. Недостатній об'єм тренувань

Ноги складаються з досить великих м'язів, тому для їхнього росту потрібно більше навантажень, більше повторень або підходів. Тож годі себе шкодувати, якщо ти хочеш отримати бажаний рельєф ніг. Також Бенно зазначає, що м'язи ніг не ростуть через те, що ти тренуєш їх надто рідко. На його думку, недостатньо усього 1 день на тиждень присвячувати ногам.



М'язи ніг не ростуть через недостатній об'єм тренувань / Фото healthline

2. Не міняєш вправи

Якщо ти виконуєш тільки присідання та випади, велика ймовірність, що ти перестанеш це робити з нудьги. Старайся міняти вправи кожного тижня, коли тренуєш ноги. По-перше, це дозволить уникнути небажаної рутини. По-друге, це триматиме у тонусі м'язи ніг. Тим паче що різні вправи дозволяють прокачувати різні групи м'язів.

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3. Недостатньо часу під напругою

Якщо ти тренуєшся вдома і в тебе немає доступу до тренажерів, то на твій прогрес може вплинути лише час. Мовиться про час, присвячений виконанню вправи. Тож не потрібно думати, що 15 секунд у планці відразу ж зроблять твої ноги міцнішими. Тренер зазначив: тобі потрібно переконатися, що робиш паузу в останніх підходах лише тому, що дійсно виснажився. Якщо ж ти не відчуваєш втоми – вважай, що ти просто виконував розминку, яка лише прогріла м'язи.



Зупинити тренування варто лише тоді, коли ти відчуваєш виснаження / Фото mensfitness

Прислухайся до порад фітнес-тренера Бенно Пітерса. Цілком імовірно, що саме одноманітність виконаних вправ і недостатній об'єм тренувань стоять на заваді твоєму прогресу.

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