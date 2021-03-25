Иметь шесть стальных кубиков пресса – мечта большинства мужчин. Неудивительно, что звезды регулярно делятся своими упражнениями, которые помогают им достигать желаемого результата. Легенда UFC Жорж Сен-Пьер тоже показал крутое упражнение, которое поможет прокачать мышцы пресса. Айда смотреть и пробовать выполнить его.

Жорж Сен-Пьер снова бросил каждому вызов недели. С помощью этого упражнения можно не только укрепить тело, но и получить пресс своей мечты.

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"Это сложно для прочности корпуса", – говорит Сен-Пьер.

Также он добавляет, что упражнение лучше выполнять на твердой, гладкой поверхности. И обязательно в носках. Коротенький совет от нас: не в белых.

Держа ноги и руки прямыми, Сен-Пьер наклоняется, затем медленно отодвигает ступни назад, пока не перейдет в положение планки. Затем он подтягивается и возвращается в положение стоя.

"Вы собираетесь коснуться носом земли и снова встать. Вы не имеете права ставить колени или локти на пол", – отмечает бывший боец UFC.

Он также предлагает важный совет: убедись, что ты округляешь, а не выгибаешь спину, иначе ты завалишься на пол в конце движения.

Смотри, как Сен-Пьер выполняет крутое упражнение для прокачки пресса:

Попробуй и ты выполнять это упражнение, чтобы к лету прокачать свой пресс. Особая его ценность в том, что для этого не нужно выходить даже из спальни.

Ранее Жорж Сен-Пьер бросал своим подписчикам сложный 10-секундный тест баланса . Он тоже кажется довольно простым, но на практике с ним справляются не все. А еще звезда UFC на собственном примере доказывает, что твой тренажерный зал там, где ты есть. Поэтому ты можешь смело выполнять упражнения дома, если совсем не хочешь сходить в спортзал.