Здавалося б, після 30 працювати над своїм тілом практично нереально. Саме тому багато чоловіків здають позиції. Але Люк Еванс – не з таких. І ми пропонуємо надихатися голлівудським актором.

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За словами фітнес-тренера, Еванс тренується 4 – 5 днів на тиждень. Він працює одночасно над двома великими групами м'язів. Це розумний спосіб тренування, який дозволяє залишати достатньо часу для відновлення. Ба більше, ти можеш активувати практично кожен свій м'яз, опрацьовуючи його.

Важливо! Еванс дотримується збалансованої дієти, яка охоплює багато овочів, фруктів, яєць, сочевиці, курки та інших інгредієнтів.

Як тренується Люк Еванс

Тренування 1: спина і біцепс

Станова тяга – 4 підходи по 10 повторень

Згинання проповідника – 4 підходи по 10 повторень

Латеральне підтягування – 3 сети по 10 повторень

Молоткове скручування – 3 сети по 10 повторень

Згинання на біцепс – 3 підходи по 10 повторень

Підтягування широким хватом – 3 підходи по 10 повторень

Веслування – 3 підходи по 10 повторень

Відтискання – 3 підходи по 10 повторень

Тренування 2: ноги та тулуб

Присідання – 4 підходи по 10 повторень

Жим ногами – 4 підходи по 10 повторень

Зважені падіння – 3 сети по 10 повторень

Step-up з обтяженням – 3 підходи по 10 повторень

Альпіністи – 3 підходи по 10 повторень

Переднє присідання – 3 підходи по 10 повторень

Випади в стрибках – 3 підходи по 10 повторень

Підйоми ніг на підлозі – 3 підходи по 10 повторень

Скручування – 3 сети по 10 повторень

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Тренування 3: груди та трицепси

Жим лежачи – 4 підходи по 10 повторень

Трицепс над головою – 4 підходи по 10 повторень

Жим лежачи на нахилі – 3 підходи по 10 повторень

Віддачі на трицепс – 3 підходи по 10 повторень

Відтискання на трицепс – 3 підходи по 10 повторень

Підтягування – 3 підходи по 10 повторень

Веслування – 3 підходи по 10 повторень

Подрібнення черепа – 3 підходи по 10 повторень

Відтискання – 3 підходи по 10 повторень

Тренування 4: плечі та тулуб

Жим плечима – 4 підходи по 10 повторень

Знизування гантелями плечима – 4 підходи по 10 повторень

Жим Арнольда – 3 підходи по 10 повторень

Альпіністи – 3 підходи по 10 повторень

Підтягування – 3 підходи по 10 повторень

Знизування плечима – 3 підходи по 10 повторень

Відтискання – 3 підходи по 10 повторень

Скручування – 3 підходи по 10 повторень

Пам'ятай, що ніколи не пізно працювати над своїм тілом. Дотримуйся розпорядку дня, правильно харчуйся та не лінуйся щоденно ставати кращою версією себе вчорашнього. Результат тобі сподобається.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер. Для початку рекомендуємо пройти медичне обстеження, а після цього – проконсультуватися з тренером. Він допоможе скласти тобі оптимальну програму роботи над своїм тілом, яка дозволить досягнути максимального результату.