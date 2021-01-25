Как накачать руки в домашних условиях: тренер показал 4 простые и действенные упражнения
Хочешь нарастить мышцы на руках? Тогда тебе однозначно следует попробовать выполнять упражнения от фитнес-тренера Бенно Питерса. Айда вместе с Men 24 выполнять их, чтобы к лету можно было смело щеголять своими бицепсами!
Источник: фитнес-тренер Бенно Питерс
Фитнес-тренер поделился комплексом упражнений, которые помогут накачать руки в домашних условиях. Айда вместе с Men 24 работать над своим телом!
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1. Разгибание резинки на трицепс
Убедись, что ты взял резинку так, чтобы почувствовать значительное сопротивление, когда полностью вытянешь руку за спиной. Держи руку вытянутой и поверни ее, пока она не станет в горизонтальное положение, затем верни ее в исходное положение.
- Старайся выполнить 8 повторений для каждой руки.
2. Сгибание рук на бицепсы
Сделай один шаг вперед и согни колено так, чтобы ты мог положить плечо на квадрицепс. Встань на резинку, чтобы сократить ее до длины, которая обеспечит тебе хорошее сопротивление при вытянутой руке.
- Сделай 12 повторений для каждой руки.
• удерживай руку вверху в течение 5 секунд, чтобы усложнить задачу.
3. Жим на резинке узким хватом
Встань на резинку одной ногой и возьмись за нее двумя руками ладонями к лицу. Держи руки перед собой плотным хватом и старайся поднять руки как можно выше.
- Попробуй выполнить 10 повторений этого упражнения.
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4. Сгибание рук с резинкой узким хватом
Попробуй выполнить это упражнение с большой взрывной силой. Это не очень сложное движение, что делает его идеальным для выполнения множества взрывных повторений, которые помогают наращивать бицепс.
- Выполни 15 повторений этого упражнения.
Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:
Отдельный совет от тренера
Ты можешь выполнять эти упражнения как суперсет, чтобы получить потрясающие результаты с 30-секундным отдыхом между каждым упражнением и 3 – 4 минутами паузы после каждого подхода. Всего таких подходов должно быть 3. Если ты не начинающий – выполняй 5 подходов.
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