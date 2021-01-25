Хочешь нарастить мышцы на руках? Тогда тебе однозначно следует попробовать выполнять упражнения от фитнес-тренера Бенно Питерса. Айда вместе с Men 24 выполнять их, чтобы к лету можно было смело щеголять своими бицепсами!

Источник: фитнес-тренер Бенно Питерс

Фитнес-тренер поделился комплексом упражнений, которые помогут накачать руки в домашних условиях. Айда вместе с Men 24 работать над своим телом!

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Инвентарь: для выполнения этих упражнений тебе понадобятся резинки для фитнеса.

1. Разгибание резинки на трицепс

Убедись, что ты взял резинку так, чтобы почувствовать значительное сопротивление, когда полностью вытянешь руку за спиной. Держи руку вытянутой и поверни ее, пока она не станет в горизонтальное положение, затем верни ее в исходное положение.

Старайся выполнить 8 повторений для каждой руки.

2. Сгибание рук на бицепсы

Сделай один шаг вперед и согни колено так, чтобы ты мог положить плечо на квадрицепс. Встань на резинку, чтобы сократить ее до длины, которая обеспечит тебе хорошее сопротивление при вытянутой руке.

Сделай 12 повторений для каждой руки.

• удерживай руку вверху в течение 5 секунд, чтобы усложнить задачу.

3. Жим на резинке узким хватом

Встань на резинку одной ногой и возьмись за нее двумя руками ладонями к лицу. Держи руки перед собой плотным хватом и старайся поднять руки как можно выше.

Попробуй выполнить 10 повторений этого упражнения.

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4. Сгибание рук с резинкой узким хватом

Попробуй выполнить это упражнение с большой взрывной силой. Это не очень сложное движение, что делает его идеальным для выполнения множества взрывных повторений, которые помогают наращивать бицепс.

Выполни 15 повторений этого упражнения.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Отдельный совет от тренера

Ты можешь выполнять эти упражнения как суперсет, чтобы получить потрясающие результаты с 30-секундным отдыхом между каждым упражнением и 3 – 4 минутами паузы после каждого подхода. Всего таких подходов должно быть 3. Если ты не начинающий – выполняй 5 подходов.