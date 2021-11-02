Этими упражнениями поделился тренер Дэниел Энтони. Гарантируем, тебе понравятся результаты, которые не заставят себя долго ждать.

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"Привет, ребята. Вот тренировка для плеч, которую стоит попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит тебе стать сильнее и, наконец, набрать больше мышечной массы", – заметил Дэниел.

Перед тренировкой не забывай разогреться. Это очень важно, чтобы избежать травматизма и дискомфорта.

Как накачать сильные плечи – комплекс упражнений

Горизонтальные подъемы гантелей в сторону стоя – 3 подхода по 10 повторений

Подъем гантели на переднюю часть тела – 3 подхода по 8 повторений

Поочередный жим Арнольда – 3 подхода по 8 повторений (на каждое плечо)

Тяга гантель к груди – 3 подхода по 10 повторений (на каждое плечо)

Тяга гантелей на наклонной скамье – 3 подхода по 12 повторений

Махи назад с гантелями на наклонной скамье – 3 подхода по 12 повторений

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

Попробуй и ты этот комплекс упражнений. С его помощью у тебя будут гораздо более высокие шансы построить широкие и сильные мышцы плеч. А еще не забывай об отдыхе и сбалансированном рационе. Без этих составляющих полноценная работа над своим телом невозможна.

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Текст публикации Дэниела Энтони

Привет, ребята! Вот тренировка для плеч, которую стоит попробовать в тренажерном зале. Эта тренировка позволит вам стать сильнее и, наконец, набрать больше мышечной массы.

ПОДЕЛИТЬСЯ И СОХРАНИТЬ. Смотрите полную информацию о тренировках ниже.

Горизонтальные подъемы гантелей в сторону стоя – 3 подхода по 10 повторений

Подъем гантели на переднюю часть тела – 3 подхода по 8 повторений

Поочередный жим Арнольда – 3 подхода по 8 повторений (на каждое плечо)

Тяга гантель к груди – 3 подхода по 10 повторений (на каждое плечо)

Тяга гантелей на наклонной скамье – 3 подхода по 12 повторений

Махи назад с гантелями на наклонной скамье – 3 подхода по 12 повторений

Вот вам, ребята, потрясающая тренировка плеч, которую стоит попробовать. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо вопросы по тренировке. Поделитесь и сохраните эту тренировку, если вам или вашему другу необходима помощь в наращивании мышц.