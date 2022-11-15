Крутим і ефективним комплексом вправ поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. З допомогою цих дисциплін можна нарешті позбутися ніг-сірничків, що дозволить уникнути диспропорції тіла.
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Колове тренування ніг з гумками
Зазначимо, що для виконання цих вправ тобі не потрібно ходити в зал або купувати дороге обладнання додому. Достатньо буде лише фітнес-гумок. За словами тренера, слід віддати перевагу тому розміру гумок, який буде оптимальним для тебе під час роботи над тілом своєї мрії.
Порада від тренера: під час виконання вправ слід орієнтуватися на власне самопочуття. Якщо тобі вони даються надто просто – вибери вужчу фітнес-гумку, якщо ж надто складно – вільнішу.
Як правильно виконувати вправи: дивися на відео
Вправи, які пропонує Сидорук, варто виконувати за круговою схемою. Себто виконав першу – йдеш до наступної і так далі. Загалом цих вправ 4. Тож на роботу над ногами не потрібно витрачати шалену кількість часу.
- Середній рівень: 30 секунд роботи та 10 секунд відпочинку після вправи, 4 кола;
- Вище середнього: 45 секунд в роботі, 10 секунд відпочинку, 5 – 6 кіл.
Новачкам не рекомендую, адже вам потрібно напрацювати техніку виконання базових основних вправ і вже після урізноманітнювати,
– додав тренер.
Лайфхак від тренера: щоб гумка не скручувалася та не сковзала – не роби надто різких рухів, а також не послаблюй натяг.
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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо ти хочеш досягнути бажаних результатів, спочатку проконсультуйся з лікарем або тренером. Вони допоможуть визначити, який рівень навантаження підійде для тебе. І лише після цього можна буде сміливо братися за себе.