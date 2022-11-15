Крутим і ефективним комплексом вправ поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. З допомогою цих дисциплін можна нарешті позбутися ніг-сірничків, що дозволить уникнути диспропорції тіла.

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Колове тренування ніг з гумками

Зазначимо, що для виконання цих вправ тобі не потрібно ходити в зал або купувати дороге обладнання додому. Достатньо буде лише фітнес-гумок. За словами тренера, слід віддати перевагу тому розміру гумок, який буде оптимальним для тебе під час роботи над тілом своєї мрії.

Важливо! Перед виконанням вправ необхідно зробити розминку. Це дозволить тобі розігріти м'язи, а також уникнути небажаного травматизму.

Порада від тренера: під час виконання вправ слід орієнтуватися на власне самопочуття. Якщо тобі вони даються надто просто – вибери вужчу фітнес-гумку, якщо ж надто складно – вільнішу.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Вправи, які пропонує Сидорук, варто виконувати за круговою схемою. Себто виконав першу – йдеш до наступної і так далі. Загалом цих вправ 4. Тож на роботу над ногами не потрібно витрачати шалену кількість часу.

Середній рівень: 30 секунд роботи та 10 секунд відпочинку після вправи, 4 кола;

30 секунд роботи та 10 секунд відпочинку після вправи, 4 кола; Вище середнього: 45 секунд в роботі, 10 секунд відпочинку, 5 – 6 кіл.

Новачкам не рекомендую, адже вам потрібно напрацювати техніку виконання базових основних вправ і вже після урізноманітнювати,

– додав тренер.

Лайфхак від тренера: щоб гумка не скручувалася та не сковзала – не роби надто різких рухів, а також не послаблюй натяг.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Якщо ти хочеш досягнути бажаних результатів, спочатку проконсультуйся з лікарем або тренером. Вони допоможуть визначити, який рівень навантаження підійде для тебе. І лише після цього можна буде сміливо братися за себе.