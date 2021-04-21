К лету остался месяц с хвостиком. А это значит, что нужно позаботиться о своем прессе. Мы верим, что он где-то прячется за салатами и всевозможными вкусностями, которым ты отдавал предпочтение в течении всей зимы. Но не стоит расстраиваться, ведь достичь желаемого рельефа можно с помощью выполнения планки.

К твоему вниманию 5 видов планки, которые подчеркнут твою брюшную стенку, укрепят всю область кора. Также с их помощью ты сможешь избежать травм спины и продемонстрировать барышням на пляже желаемые 6 кубиков. А поделился комплексом упражнений Сантьяго Санксес.

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5 видов планки, которые накачают стальной пресс

1. Планка с подъемами

Для ее выполнения тебе понадобится поднимать ногу и противоположную руку. И не пытайся жульничать. Помни о ровной спине и напряженном корпусе. Это одно из важных условий достижения желаемого результата.

Тренер рекомендует выполнять 3 подхода по 25 секунд каждый.

2. Планка с прыжками

Тебе следует стать в обычную планку. А после этого в прыжке раскинуть ноги на ширине плеч. Затем вернуться в исходное положение

Следует выполнять этот вид планки в 3 подходах по 20 секунд каждый.

3. Планка с коленями

В этом случае тебе нужно в планке соединять противоположные колени и локти. Следует также позаботиться о напряжении своего тела, чтобы этот вид планки был эффективным для тебя.

Сантьяго предлагает выполнить 3 подхода по 20 секунд.

4. Боковая планка с прикосновением к коленям

Для выполнения этой планки Сантьяго рекомендует стать в планку на бок. Опираться стоит на руку. Если ты опираешься на левую руку, то правой нужно прикоснуться к правому колену. Затем это упражнение выполняем на другой стороне.

Следует выполнить 3 подхода по 25 секунд для достижения результата.

Смотри, как с помощью планки накачать стальной пресс:

5. Боковая планка с чередованием прикосновений к колену

Выполняешь ту же планку, что и в прошлый раз. Но в этом случае нужно поочередно прикасаться то к левому, то к правому колену.

Тренер рекомендует также выполнять 3 подхода по 25 секунд каждый.

Дополнительные советы

Всегда держи спину прямо, не прогибая ее. Старайся максимально напрячь мышцы пресса и ягодицы. Не стоит также расслаблять корпус во время выполнения этих видов планок. Также следует помнить об отдыхе. Тебе нужно делать интервал не менее 1 дня между тренировками и тренировками пресса.

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