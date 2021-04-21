Как накачать стальной пресс мужчине: 5 мощных видов планки
К лету остался месяц с хвостиком. А это значит, что нужно позаботиться о своем прессе. Мы верим, что он где-то прячется за салатами и всевозможными вкусностями, которым ты отдавал предпочтение в течении всей зимы. Но не стоит расстраиваться, ведь достичь желаемого рельефа можно с помощью выполнения планки.
Источник:инстаграм Сантьяго Санксеса
К твоему вниманию 5 видов планки, которые подчеркнут твою брюшную стенку, укрепят всю область кора. Также с их помощью ты сможешь избежать травм спины и продемонстрировать барышням на пляже желаемые 6 кубиков. А поделился комплексом упражнений Сантьяго Санксес.
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5 видов планки, которые накачают стальной пресс
1. Планка с подъемами
Для ее выполнения тебе понадобится поднимать ногу и противоположную руку. И не пытайся жульничать. Помни о ровной спине и напряженном корпусе. Это одно из важных условий достижения желаемого результата.
- Тренер рекомендует выполнять 3 подхода по 25 секунд каждый.
2. Планка с прыжками
Тебе следует стать в обычную планку. А после этого в прыжке раскинуть ноги на ширине плеч. Затем вернуться в исходное положение
- Следует выполнять этот вид планки в 3 подходах по 20 секунд каждый.
3. Планка с коленями
В этом случае тебе нужно в планке соединять противоположные колени и локти. Следует также позаботиться о напряжении своего тела, чтобы этот вид планки был эффективным для тебя.
- Сантьяго предлагает выполнить 3 подхода по 20 секунд.
4. Боковая планка с прикосновением к коленям
Для выполнения этой планки Сантьяго рекомендует стать в планку на бок. Опираться стоит на руку. Если ты опираешься на левую руку, то правой нужно прикоснуться к правому колену. Затем это упражнение выполняем на другой стороне.
- Следует выполнить 3 подхода по 25 секунд для достижения результата.
Смотри, как с помощью планки накачать стальной пресс:
5. Боковая планка с чередованием прикосновений к колену
Выполняешь ту же планку, что и в прошлый раз. Но в этом случае нужно поочередно прикасаться то к левому, то к правому колену.
- Тренер рекомендует также выполнять 3 подхода по 25 секунд каждый.
Дополнительные советы
Всегда держи спину прямо, не прогибая ее. Старайся максимально напрячь мышцы пресса и ягодицы. Не стоит также расслаблять корпус во время выполнения этих видов планок. Также следует помнить об отдыхе. Тебе нужно делать интервал не менее 1 дня между тренировками и тренировками пресса.
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Возьми на вооружение эти упражнения, чтобы твой пресс к лету возымел желаемый рельеф. Выкладывайся на полную, а также не забывай о полноценном отдыхе. Все это вместе позволит тебе достичь желаемых результатов!
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