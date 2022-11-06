Потужним комплексом вправ поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Він наголосив, що він – один з його улюблених. Тож гайда разом з Men 24 працювати над тілом своєї мрії!

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Передовсім нагадуємо, що потрібно зробити розминку. Без неї виконувати будь-які вправи не варто, адже високі ризики травмуватися. Коли твої м'язи будуть достатньо розігріті – приступай до виконання.

Цей комплекс вправ виконується у форматі "нон стоп". А це означає, що тобі потрібно безперервно виконувати три вправи з відпочинком 60 – 90 секунд по завершенню одного кола. Загалом таких кіл має бути від 3 до 5.

Важливо! Тренер закликає приділити максимум уваги саме техніці виконання. Пам'ятай, що одне якісне повторення значно краще за 5 неякісних.

Як правильно виконувати вправи: дивися на відео

Вправа №1: зроби від 15 до 20 повторень підйомів ніг;

Вправа №2: зроби від 15 до 20 повторень підйомів ніг з утримуванням корпусу;

Вправа №3: зроби від 30 до 50 повторень махів руками з піднятими ногами.

Ще одна особливість цього комплексу вправ – їх можна виконувати не лише у спортзалі. Тож годі шукати виправдань, якщо тобі не хочеться або просто лінь виходити з дому. Працюй над собою та ставай кращою версією вчорашнього, де б ти не був.

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Увага! Після виконання комплексу вправ від Володимира Сидорука важливо зробити заминку. Це дозволить тобі мінімізувати неприємні болісні відчуття наступного дня. А ще позитивно вплине на динаміку росту м'язів.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Перш ніж почати працювати над своїм тілом, проконсультуйся з лікарем або фітнес-тренером. Це дозволить уникнути негативних наслідків, пов'язаних з фізичними навантаженнями на твій організм.