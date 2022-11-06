Потужним комплексом вправ поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. Він наголосив, що він – один з його улюблених. Тож гайда разом з Men 24 працювати над тілом своєї мрії!
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Передовсім нагадуємо, що потрібно зробити розминку. Без неї виконувати будь-які вправи не варто, адже високі ризики травмуватися. Коли твої м'язи будуть достатньо розігріті – приступай до виконання.
Цей комплекс вправ виконується у форматі "нон стоп". А це означає, що тобі потрібно безперервно виконувати три вправи з відпочинком 60 – 90 секунд по завершенню одного кола. Загалом таких кіл має бути від 3 до 5.
Як правильно виконувати вправи: дивися на відео
- Вправа №1: зроби від 15 до 20 повторень підйомів ніг;
- Вправа №2: зроби від 15 до 20 повторень підйомів ніг з утримуванням корпусу;
- Вправа №3: зроби від 30 до 50 повторень махів руками з піднятими ногами.
Ще одна особливість цього комплексу вправ – їх можна виконувати не лише у спортзалі. Тож годі шукати виправдань, якщо тобі не хочеться або просто лінь виходити з дому. Працюй над собою та ставай кращою версією вчорашнього, де б ти не був.
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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Перш ніж почати працювати над своїм тілом, проконсультуйся з лікарем або фітнес-тренером. Це дозволить уникнути негативних наслідків, пов'язаних з фізичними навантаженнями на твій організм.