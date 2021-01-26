Боишься потерять форму? Тогда айда выполнять упражнения от фитнес-тренера Бенно Питерса. Он поделился комплексом с 3 упражнений с гантелями, которые позволят прокачать твоё тело даже дома. Поэтому не ленись!

Источник: фитнес-тренер Бенно Питерс

Фитнес-тренер поделился комплексом упражнений с гантелями. Они помогут накачать тебе не только руки, но и поддерживать в тонусе практически все мышцы тела. Айда вместе с Men 24 работать над своим телом!

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1. Сгибание рук с гантелями над головой

Бенно Питерс рекомендует начать с подъема гантелей и выполнения жима над головой. Для продвинутых: стоит попробовать удерживать гантели от 3 до 5 секунд в положениях, которые показывает тренер на видео. Такой подход позволит максимально напрягать мышцы, что будет способствовать их наращиванию.

Рекомендуется выполнять до 15 повторений.

2. Приседания с гантелями

Выполняй полуприседание в то время, когда будешь махать гантелей между ног снизу вверх. Руки при выполнении этого упражнения нужно держать прямыми. Эта комбинация помогает стимулировать практически все мышечные волокна в твоем теле.

Выполни от 20 до 30 повторений в зависимости от веса твоих гантель.

3. Подъем гантель

Сделай легкий выпад одной ноги вперед. После этого опусти руки с гантелями. Сначала выполни тягу с гантелями, чтобы стимулировать мышцы спины. Затем задерживайся в этом положении на 2 секунды и разведи руки в стороны. Это упражнение отлично подходит для всей твоей спины, рук и плеч.

Старайся выполнить 12 твердых повторений.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения:

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Совет от фитнес-тренера

Чтобы нарастить максимальную мускулатуру с помощью этих упражнений, старайся отдыхать между их выполнением лишь 30 секунд. Выполнил все 3 упражнения? Отдохни 3 минуты, а затем сделай еще 4 подхода. Этот комплекс может заменить тебе полноценную тренировку на верхнюю часть тела.