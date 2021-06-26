Боббі Максимус, особистий тренер і колишній боєць UFC, розповів, чому більшість людей не бачать результатів. У всьому винна техніка відтискань, яку вони використовують.

Варте уваги Татуювання, шоу байкерів і коктейлі на Nemiroff: у Києві пройде фестиваль Tattoo Collection

На думку Максимуса, мова йде не лише про те, щоб правильно поставити руки, зберегти пряму спину або напружити м'язи корпусу та сідниць. Усе це, звичайно ж, надзвичайно важливо під час відтискань, але є ще дещо. І, переконаний тренер, це впливає на результативність вправи надзвичайно сильно.

Цю хитрість тренер використовує, тренуючи кандидатів у спеціальний корпус армії Сполучених Штатів. Вона полягає в тому, що потрібно торкатися грудною клітиною землі.

Так, за словами Максимуса, якщо ти не торкаєшся підлоги грудьми під час відтискань, ти не робиш їх добре і, по суті, шахраюєш. Ти не викладаєшся на 100%, а отже і не набираєш стільки сил, скільки потрібно було б.

Дивися, як правильно й ефективно виконувати відтискання:

Тому його пропозиція робити відтискання така:

Руки розташовані на ширині плечей, а пальці розведені для більшої стійкості; Пряма лінія по всьому тілу, стегна не опускаємо та підтримуємо для цього напругу в ядрі; У положенні планки повільно опускаєшся, поки твої груди не торкнуться підлоги, відвівши руки в сторони; Поверни руки у вихідне положення та швидко підійми корпус.

Спробуй і ти виконувати відтискання за методом, який рекомендує Боббі Максимус. Гарантуємо, твоє тіло буде тобі вдячним!

Візьми на озброєння Спалюємо максимум калорій за мінімум часу: інтенсивне 10-хвилинне тренування на пляжі