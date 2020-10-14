Если ты упорно не хочешь посещать спортзал, но имеешь целью прокачать крутые бицепсы, – подтягивание именно для тебя. Но не каждый мужчина умеет правильно и эффективно это делать. Men 24 знает несколько секретов от фитнес-тренеров, которые позволят научиться правильно подтягиваться.

Подтягивание – одно из самых популярных упражнений среди тех, кто занимается спортом вне зала. Поэтому нужно не только иметь силу, чтобы его выполнять, но и владеть техникой. Men 24 делится секретами фитнес-тренеров, которые позволяют тебе правильно подтягиваться.

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Обратн ы й шраг

Повисни на перекладине. Хват сверху. Для выполнения этого упражнения сдвинь лопатки вниз и обратно. Так ты почувствуешь, как напрягаются твои широчайшие мышцы, а также подвинутся плечи.

Если твоя форма не позволяет висеть на перекладине, начни с выполнения обратного шрагах на тренажере верхней тяги.



Выполняй обратн ы й шраг на перекладине или тренажере верхней тяги / Фото pexels

Специально прокачивай бицепс

Многие мужчины не слишком активно уделяют внимание отдельным тренировкам, направленным на двуглавую мышцу плеча. Тебе кажется, что она и так отлично нагружается при подтягивании, то это не совсем так.

Если же твоя цель – максимальная сила или количество повторений в одном подходе, то следует добавить 1 – 2 упражнения в тренировки, которые будут нагружать бицепс . Он требует отдельной прокачки.



Выполняй упражнения, чтобы прокачать бицепс / Фото fitseven

Делай горизонтальные тяги

Фитнес-тренеры рекомендуют выполнять горизонтальные подтягивания. К примеру, австралийские. Почему-то их часто недооценивают. Даже считают, что это вариант для барышень. На самом деле, это упражнение мощное и способствует прокачке и стабилизации плечевых суставов.

Результаты горизонтального подтягивания ты увидишь уже через 2 недели занятий .



Выполняй горизонтальную тягу / Фото muskul

Если пользоваться этими тремя секретами, то подтягивание не будет для тебя чем-то сверхсложным.

P.S. перекладину можно установить и у себя дома, поэтому можно не искать отмазок, почему ты не можешь выполнять подтягивания.