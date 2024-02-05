Зменшення кількості речей у шафі може допомогти навести порядок і водночас звільнити більше місця для улюблених речей, які ти дійсно носиш. Це єдиний спосіб не загубити свій гардероб. Але як найкраще розпочати проєкт з розбору речей у шафі?

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Переваги радикального очищення гардероба очевидні: більше місця, краща організація, економія часу, гарне самопочуття і, можливо, навіть додаткові гроші.

Прибирання – це перевірена практика, і вона дійсно приносить полегшення. Якщо ти регулярно сортуєш одяг і речі, які тобі більше не потрібні або які більше не відповідають твоєму особистому стилю, ти швидко помітиш приємний, звільняючий ефект. Незалежно від того, чи є ти прихильником мінімалізму, чи просто любиш тримати речі в порядку. Модний експерт визначив для тебе дванадцять кроків, яких слід дотримуватися під час сортування.

1. Обери час. Перед прибиранням гардероба вибери зручний час. Якщо ти прагнеш повного розбирання гардероба, виділи для цього достатньо часу, наприклад, у дощовий вихідний.

2. Підготовка. Склади плейлист і підготуй дзеркало для перевірки речей, які викликають сумніви. Використовуй коробки для сортування одягу за категоріями: пожертви, розпродаж, сміття.

3. Порожній гардероб. Поклади весь вміст гардероба на ліжко для огляду, створюючи порожній простір для організації.



Важливо, щоб ти спорожнив свій гардероб / Фото zinkevych

4. Прибери шафу. Протри одяг вологою ганчіркою, використовуючи м'який мийний засіб. Вияви, скільки пуху та пилу можна видалити.

5. Сортуй за категоріями. Створи капсульний гардероб, розділяючи одяг на категорії. Почни з основ, включаючи улюблені речі та базові елементи.

6. Відсортуй гардероб. Під час сортування викидай або віддавай непотрібні речі. Розсудливо вирішуй, що зберігати. Мета – організований гардероб, який відповідає твоєму стилю, економлячи час вранці.

7. Рішення про речі. Розглянь опції: залишити, пожертвувати, віддати, продати або викинути. Використовуй метод KonMari, запитуючи, чи приносить річ радість. Оціни, чи носив ти її останні шість місяців, і будь чесними з собою.

8. Правильна організація. Упорядкуй гардероб, розкладаючи речі за сезонами та використовуючи вішалки, полиці та коробки. Організуй за кольорами та підтримуй порядок.



Важливо правильно організувати свій гардероб / Фото freepik

9. Оптимізація простору. Використовуй вертикальне та горизонтальне зберігання, вставки для шухляд і органайзери. Зберігай сезонний одяг у герметичних коробках або вакуумних пакетах.

10. Зміна сезону. Ефективно змінюй гардероб за сезонами, використовуючи методи зберігання, щоб залишити місце для поточного сезону.

11. Утилізація та позбавлення. Оцінюй речі окремо, викидай застаріле, перепрофілюй або продавай непотрібне. Звільни місце для нового.

12 Підтримуй порядок. Повертай вішалки, використовуючи систему контролю. Зберігайте одяг організовано, щоб легко знаходити потрібне.

Частота, з якою слід очищати гардероб, залежить від різних факторів, зокрема особистого стилю, способу життя та доступного місця для зберігання. Загальноприйнятою рекомендацією є сезонне прибирання, наприклад, на початку кожного нового сезону або раз на рік.

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Однак, якщо твоя шафа занадто переповнена і ти відчуваєш, що більше не можеш бачити крізь неї як слід, тобі також варто її очистити. Помітив певний предмет одягу, який ти більше не носиш або ніколи не носив раніше? Не чекай на наступне прибирання, а віднесіть його одразу до смітника для старого одягу або продай, наприклад, на онлайн-платформі чи на блошиному ринку у твоєму районі.