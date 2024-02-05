Уменьшение количества вещей в шкафу может помочь навести порядок и одновременно освободить больше места для любимых вещей, которые ты действительно носишь. Это единственный способ не потерять свой гардероб. Но как лучше всего начать проект по разбору вещей в шкафу?

Стоит внимания Классическая, премиальная или ароматизированная: выбери водку и пройди тест о твоем характере

Преимущества радикальной очистки гардероба очевидны: больше места, лучшая организация, экономия времени, хорошее самочувствие и, возможно, даже дополнительные деньги.

Уборка – это проверенная практика, и она действительно приносит облегчение. Если ты регулярно сортируешь одежду и вещи, которые тебе больше не нужны или которые больше не соответствуют твоему личному стилю, ты быстро заметишь приятный, освобождающий эффект. Независимо от того, являешься ли ты сторонником минимализма, или просто любишь держать вещи в порядке. Модный эксперт определил для тебя двенадцать шагов, которых следует придерживаться во время сортировки.

1. Выбери время. Перед уборкой гардероба выбери удобное время. Если ты хочешь полной разборки гардероба, выдели для этого достаточно времени, например, в дождливый выходной.

2. Подготовка. Составь плейлист и подготовь зеркало для проверки вещей, которые вызывают сомнения. Используй коробки для сортировки одежды по категориям: пожертвования, распродажа, мусор.

3. Пустой гардероб. Положи все содержимое гардероба на кровать для осмотра, создавая пустое пространство для организации.



Важно, чтобы ты опустошил свой гардероб / Фото zinkevych

4. Убери шкаф. Протри одежду влажной тряпкой, используя мягкое моющее средство. Выяви, сколько пуха и пыли можно удалить.

5. Сортируй по категориям. Создай капсульный гардероб, разделяя одежду на категории. Начни с основ, включая любимые вещи и базовые элементы.

6. Отсортируй гардероб. Во время сортировки выбрасывай или отдавай ненужные вещи. Благоразумно решай, что хранить. Цель – организованный гардероб, который соответствует твоему стилю, экономя время по утрам.

7. Решение по поводу вещей. Рассмотри опции: оставить, пожертвовать, отдать, продать или выбросить. Используй метод KonMari, спрашивая, приносит ли вещь радость. Оцени, носил ли ты ее последние шесть месяцев, и будь честными с собой.

8. Правильная организация. Упорядочь гардероб, раскладывая вещи по сезонам и используя вешалки, полки и коробки. Организуй по цветам и поддерживай порядок.



Важно правильно организовать свой гардероб / Фото freepik

9. Оптимизация пространства. Используй вертикальное и горизонтальное хранение, вставки для ящиков и органайзеры. Храни сезонную одежду в герметичных коробках или вакуумных пакетах.

10. Смена сезона. Эффективно меняй гардероб по сезонам, используя методы хранения, чтобы оставить место для текущего сезона.

11. Утилизация и избавление. Оценивай вещи отдельно, выбрасывай устаревшее, перепрофилируй или продавай ненужное. Освободи место для нового.

12 Поддерживай порядок. Поворачивай вешалки, используя систему контроля. Храните одежду организованно, чтобы легко находить нужное.

Частота, с которой следует очищать гардероб, зависит от различных факторов, в частности личного стиля, образа жизни и доступного места для хранения. Общепринятой рекомендацией является сезонная уборка, например, в начале каждого нового сезона или раз в год.

Читай также Как поразить других с помощью одежды: психологи назвали ключи к идеальному первому впечатлению

Однако, если твой шкаф слишком переполнен и ты чувствуешь, что больше не можешь видеть сквозь него как следует, тебе также стоит его очистить. Заметил определенный предмет одежды, который ты больше не носишь или никогда не носил раньше? Не жди следующей уборки, а отнеси ее сразу в корзину для старой одежды или продай, например, на онлайн-платформе или на блошином рынке в твоем районе.