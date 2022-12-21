Гарвардський медичний журнал опублікував кілька порад. З їхньою допомогою ти зможеш насолоджуватися святковими стравами. Здавалося б, що тут рекомендувати. Потрібно просто менше їсти, ось і все. Але якби ж то все було настільки елементарно, ніхто б і не переймався.

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Як не набрати зайвого під час свят

За словами дієтологині Терези Фунг, слід взяти на озброєння кілька порад. Мовиться про необхідність:

навчитися вибирати порції;

усвідомлено харчуватися;

освоїти мистецтво спецій.

Щодо порцій, то тут усе ніби зрозуміло. Не потрібно накладати цілу тарілку салату, а потім поверху ще й додавати інші страви. В такому разі краще спробувати всього, але небагато. Достатньо буде однієї ложки. Без гірки. Так ти і все скуштуєш, і не нагадуватимеш фаршированого гусака.



Намагайся не накидати цілу тарілку їжі / Фото Freepik

Важливо! Дотримуючись цієї поради все одно можна переїсти. Адже якщо святковий стіл буквально ломиться від їжі, то її просто не може потрапити надто мало у твій шлунок. Тож від деяких наїдків таки доведеться відмовитися.

А от усвідомлене харчування може допомогти вчасно зупинитися. Якщо ти будеш їсти повільно, то твій мозок отримає сигнал про насичення до того, коли вже буде надто пізно. Насолоджуйся їжею, а не став собі за мету з'їсти геть усе. Краще ласувати трьома стравами, ніж впихнути у себе з десяток і не могти встати з-за столу.



Насолоджуйся їжею, а не закидайся нею / Фото DCStudio

Не забувай додавати спеції. Ця порада актуальна саме у процесі приготування їжі. Правильно підібрані спеції дозволять зробити страву яскравішою, а також зменшити кількість солі, яку ти додаси.

Додавай імбир, корицю, гвоздику, часник, коріандр та інше. Ці спеції багаті антиоксидантами та флавоноїдами. А ще вони допомагають регулювати рівень цукру в крові, мінімізують появу запальних процесів. Крім того, підвищують настрій.

Візьми на озброєння ці поради. З їхньою допомогою можна буде насолоджуватися улюбленими стравами та не мати негативного впливу на фігуру. Ти ж не дарма тричі на тиждень пітнієш у залі.

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Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.