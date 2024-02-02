Урологиня та секс-педагог, доктор Рена Малік звернула увагу на один нюанс. Вона наголосила на тому, що ми під час мастурбації робимо дещо неправильно. І цьому експертка присвятила свій новий ролик.

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Небезпека "смертельної хватки"

Малік визначає "смертельну хватку" як "використання дуже міцної та агресивної хватки під час мастурбації". Хоча це може здатися не надто серйозною проблемою, з часом це може призвести до десенсибілізації пеніса, зменшити твою здатність отримувати задоволення від статевого акту з партнеркою. А все тому, що статевий член може не відчувати стимуляції. Мало того, це також може призвести до так званого "звикання".

Ваша рука може створювати набагато більше сили і тиску, ніж потенційно може піхва, залежно від того, наскільки міцно ви її стискаєте. Тому, коли ви займаєтеся вагінальним статевим актом, ви можете не відчувати такої ж стимуляції з точки зору міцності або тиску, що ускладнить вам досягнення кульмінації, оскільки ваше тіло вже звикло до відчуття смертельної хватки,

– наголошує Малік.

Смертельна хватка підпадає під ширший термін "ідіосинкратична мастурбація", який описує специфічні техніки, які ми використовуємо під час мастурбації. Якщо ти мастурбуєш винятково в один бік з дуже жорсткою хваткою, то ти маєш високий ризик того, що твоє тіло звикне до цього джерела сексуального задоволення, що потенційно може призвести до розчарування і проблем у стосунках.

"Коли ви перебуваєте у стосунках, це може бути руйнівним, тому що у вас виникають труднощі з ерекцією з кимось, хто, ймовірно, вам дуже подобається, з ким ви хочете займатися сексом, хочете приносити йому задоволення і бути задоволеним, і ви не можете цього зробити", – зауважила експертка.

Малік зазначає, що розлади настрою, такі як обсесивно-компульсивний розлад або депресія, можуть сприяти самозаспокоєнню за допомогою ідіосинкратичних мастурбаційних звичок, і радить звернутися за допомогою при цих станах, якщо це необхідно, а також проконсультуватися з лікарем-урологом. Вона також пропонує серйозно замислитися над тим, чи є у тебе якісь свідомі причини для цього, чи то нудьга, чи то зняття стресу. Після цього можна починати думати про те, як змінити свої звички до мастурбації.



Жорстка мастурбація притуплює відчуття під час сексу / Фото gpointstudio

Перший крок простий: припинити мастурбувати. Наскільки надовго – залежить від особливостей твоєї ситуації та наявності медичних протипоказань. Коли ти відновиш мастурбацію, почни з дуже ніжних дотиків і подумай про використання лубриканту або недомінантної руки.

Спробуйте дослідити всі свої геніталії. Не зосереджуйтесь лише на стовбурі чи голівці пеніса, досліджуйте його повністю,

– каже вона.

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Лікарка закликає бути максимально уважним, зосередитися на відчуттях і на тому, як твоє тіло насолоджується задоволенням. З часом ти дійдеш до того, що зможеш знову регулярно мастурбувати, але ти не захочеш повертатися до тих нетипових форм поведінки, які могли спричинити труднощі у першу чергу.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.